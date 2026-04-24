عين على الحكم | "نفس الحيلة الخبيثة".. مطالبات بركلة جزاء واتهامات بـ"إخفاء اللقطة" لمساعدة ريال مدريد ضد بيتيس

شهدت مباراة العملاق العاصمي ريال مدريد ضد مستضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم الجمعة، لقطة مثيرة للجدل؛ بقيادة الحكم الإسباني سوتو جرادو.
ريال مدريد يحل ضيفًا على بيتيس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وفي هذا السياق.. طالب نادي ريال بيتيس في الدقيقة الثانية من عمر المباراة؛ بالحصول على "ركلة جزاء" ضد المغربي براهيم دياز، نجم العملاق العاصمي ريال مدريد.
دياز حاول استلام الكرة داخل منطقة الـ18 لفريقه؛ وسط مزاعم من بيتيس بأنه لمس الكرة بـ"يده"، وليس صدره.
لكن.. سوتو جرادو، حكم مباراة ريال مدريد وبيتيس، رفض احتساب أي قرار في هذه اللعبة؛ مؤكدًا أن الكرة لمست صدر دياز، وليس "يده".
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تضاربت الآراء بشأن لقطة المغربي براهيم دياز، نجم العملاق العاصمي ريال مدريد، ضد فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.
هذا التضارب جاء في وقت لم تظهر فيه "الإعادات التلفزيونية"، لعبة دياز بشكلٍ واضح؛ حيث بعض اللقطات بينت أن الكرة اصطدمت في "يده"، وأخرى تبدو وكأنها في صدره.
بينما بعض الجماهير، قارنت بين لعبة دياز والبرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ والذي تحصل بسببها على "طرد" في مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ريال مدريد فاز على مانشستر سيتي (5-1)، في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي الأوروبي 2025-2026؛ حيث شهد لقاء العودة "طرد" سيلفا، بعد إبعاده الكرة بـ"يده" وهي في طريقها للشباك.
والحقيقة أن هُناك اختلاف بين اللقطتين؛ رغم الشك الكبير في إمكانية أن تكون كرة دياز، لمسة "يد" بالفعل.
ومن ناحيته.. وجّه الإعلامي الكتالوني جيرارد روميرو، اتهامات خطيرة للغاية؛ بشأن "البث التلفزيوني" في لقطة براهيم دياز، نجم العملاق العاصمي ريال مدريد.
روميرو قال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "نفس الحيلة الخبيثة.. عدم عرض الإعادة بشكلٍ صحيح؛ رغم وجود عشرات الكاميرات في الملعب".
وأضاف روميرو: "لا جديد في المكتب، ولكننا نشيد كثيرًا بكل ما يفعله فريق المدير الفني الألماني هانزي فليك"؛ في إشارة إلى تصدر العملاق الكتالوني برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسط هذه المؤامرات المزعومة - حسب رأيه -.
العملاق العاصمي ريال مدريد يعيش موسمًا سيئًا للغاية في 2025-2026؛ والذي بدأه مع المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، ويكمله الآن مع مواطنه ألفارو أربيلوا.
وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني؛ قبل توديع كأس ملك إسبانيا من ثمن النهائي، ودوري أبطال أوروبا من دور الـ8.
وفي الدوري الإسباني.. يحتل الميرينجي "المركز الثاني" في جدول الترتيب؛ برصيد 73 نقطة - قبل مواجهة ريال بيتيس -، وبفارق 9 نقاط عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر".