عين على الحكم | الأهلي غاضب .. مطالب بضربتين جزائيتين تشعل الجدل في كلاسيكو النصر وخبير تحكيمي يحسمها
يد بوشل تشعل الجدل
طالب لاعبو النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالح جناح الفريق "جالينو"، إثر اصطدام الكرة في يد مدافع النصر نواف بوشل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27. إلا أن حكم الساحة لامبرختس أشار باستمرار اللعب ولم يحتسب مخالفة.
محلل تحكيمي يوضح
في تعليقه على الحالة الفنية، حسم الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي لصحيفة "الجزيرة"، سعد الكثيري، صحة القرار، مؤكداً: "لا توجد ركلة جزاء لمهاجم الأهلي جالينو. يد مدافع النصر بوشل كانت في وضعها الطبيعي ولم تصدر عن اللاعب أي حركة إضافية؛ وبناءً عليه فإن قرار الحكم باستمرار اللعب كان قراراً صحيحاً".
اشتراك ماني وكيسييه
لم تتوقف المطالبات الأهلاوية، بل زادت حدتها؛ ففي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، وتحديداً في الوقت بدل الضائع، أرسل جالينو كرة عرضية من ضربة ركنية.
خلال ارتقاء متبادل بين لاعب خط وسط الأهلي فرانك كيسييه ونجم النصر ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ارتطمت الكرة بيد النجم السنغالي.
تسببت اللقطة في حالة غضب عارمة بين لاعبي الأهلي، حيث أظهرت لقطات المباراة اعتراضاً حاداً من كيسييه ومطالبات باحتساب ركلة جزاء، كما التقطت الكاميرات مدرب الأهلي ماتياس يايسله وهو يحتج بحدة أمام الحكم الرابع.
توقف الحكم "لامبرختس" عن اللعب منتظراً المراجعة من غرفة تقنية الفيديو (VAR)، وبعد لحظات من الترقب، جاء الرد بعدم وجود مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء، ليأمر باستئناف اللقاء.
صراع الصدارة ونشوة اللقب القاري
تحمل هذه المواجهة طابعاً احتفالياً وتنافسياً كبيراً؛ إذ تُعد المباراة الأولى للأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه في النهائي (1-0) على ماتشيدا الياباني بهدف نجمه فراس البريكان.
على الجانب الآخر، يدخل النصر المواجهة متربعاً على المركز الأول برصيد 76 نقطة، ويسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة لتأكيد أفضليته وتوسيع الفارق المريح الذي يفصله عن الأهلي (صاحب المركز الثالث بـ 66 نقطة) إلى 13 نقطة، والابتعاد خطوة إضافية عن ملاحقه الهلال (71 نقطة).