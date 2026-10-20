عين على الحكم | تجاهلت لقطة دانيلو بيريرا.. تقنية الفيديو ترتكب خطأً فادحًا ضد الاتحاد أمام الاتفاق!

ومن ناحيته.. أبدى محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، رأيه في لقطة الاسكتلندي جاك هيندري، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضد النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بمباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
ريشة كشف عن أن الاتحاد تعرض لـ"الظلم"؛ بعدما رفض الحكم السعودي محمد الهويش احتساب "ركلة جزاء" له، في لقطة هيندري مع بيريرا.
وشدد ريشة على أن قدم هيندري لامست ساق بيريرا؛ وبالتالي ارتكب حكام تقنية الفيديو "فار" خطأً فادحًا، بعدم استدعاء الهويش لرؤية اللقطة.