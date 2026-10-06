عين على الحكم | نجا حسان تمبكتي من مقصلة الجماهير .. خلاف حول ضربة جزاء يشعل قمة منتخبي السعودية والإمارات بنهائي خليجي 27

في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، اقتحم برونو أوليفيرا منطقة جزاء المنتخب السعودي، في هجمة خطيرة، لكن قبل اكتمال المشهد، تدخل مدافع الأخضر بقدمه في محاولة لإيقافه.

الحكم المغربي جلال جيد أطلق على الفور صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب الإماراتي، وسط اعتراضات سعودية، لكنها قوبلت بثقة كبيرة من الأول في قراره.

وبينما تهيأ الحارس السعودي محمد العويس، واللاعب الإماراتي نيكولاس خيمينيز لتنفيذ ضربة الجزاء، استدعى حكام تقنية الفيديو حكم الساحة جلال جيد لمراجعة الحالة بنفسه.