عين على الحكم | كوارث لا تليق بقمة بايرن ميونخ وريال مدريد.. "هدفان ظلم وطرد بسبب غياب التركيز"!

ومن ناحيته.. كشف حساب "Archivo VAR" عن رأيه، بخصوص اللقطتين الجدليتين في قمة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ وذلك على النحو التالي:
* هدف كيليان مبابي:
أكد أن هُناك خطأ لمصلحة بايرن ميونخ بالفعل؛ قبل أن تصل الكرة إلى النجم الفرنسي الذي أسكنها داخل الشباك، ليعلن تقدم فريقه ريال مدريد (3-2) وقتها.
إلا أن الحساب أوضح أن الحكم تأخر في احتساب الخطأ، لتبدأ لعبة جديدة جاء منها الهدف؛ وبالتالي.. أصبح مستحيل على غرفة تقنية الفيديو "فار"، التدخل.
* طرد إدواردو كامافينجا:
اعتبر الحساب أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، تسرع في "طرد" النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد؛ وذلك في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بداعي تعطيل اللعب.
وأشار الحساب إلى أن كامافينجا أمسك بالكرة ثوانٍ معدودة؛ إلا أن الحكم لم يركز أن النجم الفرنسي لديّه إنذارًا بالفعل، وعندما أشهر "الثاني" ضده لم يكن بإمكانه العودة في قراره.