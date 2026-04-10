عين على الحكم | جولة "الريترو" تعود بهم إلى أيام نيجريرا.. هل حُرم مبابي من ركلة جزاء أمام جيرونا؟!

حبست جماهير كرة القدم أنفاسها في الدقيقة 87 من مواجهة ريال مدريد وجيرونا عندما سقط المهاجم الفرنسي كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء مطالبًا بركلة جزاء في توقيت قاتل وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

بدأت الحادثة عندما حاول مبابي المرور من المدافع فيتور ريس الذي مد ذراعه لتصطدم بوجه النجم الفرنسي بشكل مباشر مما أدى لسقوطه فورًا وسط احتجاجات عارمة من لاعبي الفريق الملكي.

ورغم خطورة الموقف قرر حكم الساحة خافيير ألبيرولا روخاس استمرار اللعب دون العودة إلى تقنية الفيديو مما فجر بركانًا من الغضب في الأوساط المدريدية التي اعتبرت القرار مؤثرًا بشكل مباشر على نتيجة المباراة.



