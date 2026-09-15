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أحمد فرهود

عين على الحكم | نجم النصر ينجو من الطرد وكريستيانو رونالدو ينقذ رامي ربيعة.. 3 حالات جدلية في قمة العين الآسيوية!

النصر
كريستيانو رونالدو
رامي ربيعة
سعد فهد الناصر
العين ضد النصر
العين
دوري أبطال آسيا النخبة

ماذا حدث؟!..

شهد الشوط الأول من قمة عملاق الرياض النصر ضد مستضيفه نادي العين الإماراتي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ بقيادة الأوزباكي إيلغيز تانتاشيف.

النصر يحل ضيفًا على فريق العين الأول لكرة القدم حاليًا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    لقطة جدلية بين كريستيانو رونالدو ورامي ربيعة

    القمة الآسيوية الكبيرة، بدأت بـ"لقطة جدلية" بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، والنجم المصري رامي ربيعة، قلب دفاع نادي العين الإماراتي.

    رونالدو استلم كرة طولية، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول؛ حيث كان في طريقه لـ"الانفراد" بخالد عيسى، حارس مرمى العين.

    إلا أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، فقد توازنه وسقط على أرضية الملعب؛ لتضيع فرصة هدف محقق على الفريق النصراوي، في بداية القمة.

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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    ماذا حدث في لقطة كريستيانو رونالدو ورامي ربيعة "الجدلية"؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أظهرت الإعادات وجود دفع بسيط من النجم المصري رامي ربيعة، مدافع نادي العين الإماراتي، ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ إلا أنه أفقده توازنه في النهاية، ومنع هدفًا محققًا للعالمي.

    هُنا.. أصبحنا أمام مشهدين في لقطة رونالدو وربيعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هل كان ربيعة آخر مدافع للعين في هذه اللقطة؟.

    * ثانيًا: هل كان مدافع العين الآخر يحي بن خالق يستطيع التغطية على ربيعة؟.

    لكن يبدو في المشهد الأولي، أن ربيعة كان آخر مدافع فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وهو ما كان يستوجب "طرده مباشرة"، لولا رفع الحكم المساعد راية التسلل.

    أي أن حالة "التسلل" ضد رونالدو، والتي لم ينتبه لها الحكم الأوزباكي إيلغيز تانتاشيف في البداية؛ أنقذت ربيعة من طرد مبكر جدًا في الدقيقة الثانية، من عمر القمة الآسيوية الكبيرة.

  • FBL-ASIA-C1-AIN-NASSRAFP

    تانتاشيف يرفض احتساب "ركلة جزائية" لنادي النصر

    وبخلاف اللقطة سالفة الذكر.. دعونا نشير إلى أن عملاق الرياض النصر، طلب الحصول على "ركلة جزائية"؛ وذلك في الشوط الأول من مواجهة نادي العين الإماراتي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    طلب النصر من الحكم الأوزباكي إيلغيز تانتاشيف، بالحصول على "ركلة جزائية"؛ جاء بعد وجود شك باصطدام الكرة في يد أحد لاعبي العين، داخل منطقة الـ18.

    وبدأت اللعبة من عرضية نصراوية، بعد "ركلة حرة" على حدود منطقة الـ18 العيناوية؛ إلا أن تانتاشيف رفض احتساب أي قرار، بعد العودة إلى مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".

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    نجم النصر ينجو من "الطرد" ضد نادي العين

    أخيرًا.. نجا سعد الناصر، ظهير أيسر عملاق الرياض النصر، من "الطرد" في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ضد نادي العين الإماراتي؛ وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الناصر قام بضرب النمساوي فالينتينو لازارو بـ"الكوع"؛ ما أدى إلى إصابة نجم فريق العين الأول لكرة القدم، وسقوطه على أرضية الملعب متألمًا.

    وبناء على ذلك.. استدعت غرفة تقنية الفيديو "فار"، حكم الساحة الأوزباكي إيلغيز تانتاشيف؛ لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر الشاشة، لوجود احتمالية لـ"طرد" نجم النصر.

    لكن.. تانتاشيف وجد أن الناصر لم يستخدم عنفًا مفرطًا، حيث اصطدم "كوعه" بوجه لاعب العين، أثناء صراع ثنائي على الكرة؛ لذا اكتفى بالإنذار فقط، دون إشهار الكارت الاحمر.