خليجي 27 - عين على الحكم | "حالة في منتهى الصعوبة" .. المنتخب السعودي تعرض للظلم أمام الكويت!

الأخضر السعودي استضاف نظيره الأزرق الكويتي أمس الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".

ونجح الصقور الخضر في اقتناص الثلاث نقاط بهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة بفضل رأسية الكويتي يوسف الحقان بالخطأ في مرماه.

لكن هناك لقطة في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول هي محل الجدل..



