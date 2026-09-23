في وقت عانى به المنتخب السعودي للوصول لمرمى نظيره الكويتي، يبدو أن الحكم البرتغالي جواو بينيرو قد حرمه من فرصة التقدم مبكرًا عن طريق ضربة جزاء غير محتسبة!
خليجي 27 - عين على الحكم | "حالة في منتهى الصعوبة" .. المنتخب السعودي تعرض للظلم أمام الكويت!
فوز المنتخب السعودي أمام الكويت
الأخضر السعودي استضاف نظيره الأزرق الكويتي أمس الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
ونجح الصقور الخضر في اقتناص الثلاث نقاط بهدف في الدقيقة 73 من عمر المباراة بفضل رأسية الكويتي يوسف الحقان بالخطأ في مرماه.
لكن هناك لقطة في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول هي محل الجدل..
ضربة جزاء سعودية غير محتسبة
"حالة في غاية الصعوبة" .. هكذا بدأ الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور حديثه، عبر قنوات "أبو ظبي" الرياضية، بشأن ما حدث في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول بمواجهة السعودية والكويت.
وأوضح الغندور أن الحكم البرتغالي جواو بينيرو حرم السعودية من ضربة جزاء مستحقة في تلك الدقيقة، على إثر لمسة يد على المهاجم الكويتي شبيب الخالدي.
اللقطة بدأ بتنفيذ صالح أبو الشامات لضربة ركنية سعودية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، تبعها محمد كنو برأسية إلى زميله عبدالإله العمري.
لكن العمري لم يتمكن من الوصول للكرة في صراع هوائي مع شبيب الخالدي، إذ وصلت ليد الأخير ثم ارتدت لتصل للحارس الكويتي سعود الحوشان.
وشدد جمال الغندور على أن الواقعة كانت تتطلب احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي ضد نظيره الكويتي.
توقف في توقيت غريب
على جانب آخر، أثار الحكم البرتغالي جواو بينيرو الجدل في الدقيقة 84 من عمر مواجهة السعودية والكويت، بعدما أوقف اللعب، لشرب المياه!
قبل دقيقتين من توقف شرب المياه، توقف اللعب بالفعل لثماني دقائق تقريبًا على إثر معاناة حارس المنتخب السعودي نواف العقيدي من إصابة في الذراع.
لكن بينيرو أصر على إيقاف اللعب مرة أخرى قبل النهاية بست دقائق، لشرب المياه في توقيت غريب.
- GOAL AR
وماذا بعد؟
بهذه النتيجة (1-0)، يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه منتخبا عمان والعراق بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بمنتخب عمان في 26 من سبتمبر ثم العراق في 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات من خليجي 27.
فيما يواجه الأزرق الكويتي العراق ثم عمان يومي 26 و29 من الشهر الجاري.
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