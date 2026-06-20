عين على الحكم | دراما وتمزيق قميص!.. حقيقة "الخطأ الفادح" الذي منح المغرب الفوز على اسكتلندا

وفي هذا السياق.. احتج النجم الاسكتلندي جون ماكجين بشدة، على الحكم الأوزباكي إلجيز تانتاشيف؛ وذلك بعد سقوطه داخل منطقة الـ18 للمنتخب المغربي، عقب لعبة مشتركة مع نائل العيناوي.

وطالب ماكجين بالحصول على "ركلة جزائية"؛ بحجة تعرضه للإعاقة من العيناوي، الذي لم يلمس الكرة.

إلا أن تانتاشيف رفض احتساب أي قرار؛ وسط تأييد من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، على عدم ارتكاب العيناوي أي خطأ.