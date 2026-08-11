فيما كانت تسير مواجهة الاتحاد السعودي والجزيرة الإماراتي بهدوء كبير في أول ساعة منها رغم إحراز العميد لثلاثية، اشتعلت الأجواء فجأة في الدقيقة 62، على إثر قرار تحكيمي جدلي.
عين على الحكم | فاتورة غياب تقنية الفيديو .. هدف غير محتسب للجزيرة أمام الاتحاد يتطور لاشتباكات بين الفريقين
أحداث أول ساعة من المباراة
الجزيرة – صاحب الأرض – سيطر على مجريات مواجهة الاتحاد، لكنه كان استحواذًا سلبيًا دون ترجمته إلى أهداف.
في المقابل، نجح الاتحاد في إحراز ثلاثية من ثلاث هجمات مرتدة، بأقدام الهولندي ستيفن بيرجفاين "هدفين"، والجزائري حسام عوار، في الدقائق 12، 38 و54 من عمر المباراة.
ولم تشهد تلك الساعة أي جدل تحكيمي يذكر بقيادة العماني قاسم الحاتمي، حتى أتت الدقيقة 62 لتنقلب الأحداث..
جدل الهدف الإماراتي غير المحتسب
المدافع البرازيلي ويليان روشا نجح في تحويل كرة عرضية من الجهة اليسرى للجزيرة إلى رأسية في شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، في الدقيقة 62.
الرأسية اصطدمت بالقائم أولًا ثم مرت إلى المرمى، قبل أن يقوم مدافع الاتحاد دانييلو بيريرا بتشتيتها، ومن ثم يبدأ زميله موسى ديابي محاولة بناء هجمة مرتدة.
ولم يطلق الحكم العماني صافرته معلنًا احتساب الهدف، وسط اعتراضات كبيرة من الجانب الإماراتي.
اشتباكات لاعبي الفريقين
مع عدم إطلاق الحكم صافرة احتساب الهدف الذي يطالب به لاعبو الجزيرة، انطلق موسى ديابي بالكرة في وسط ملعب أصحاب الأرض لبناء هجمة مرتدة سريعة، وهنا أمسك به ماركوس ميلوني لمنعه من مواصلة اللعب، وهو ما أغضب جناح الاتحاد.
في تلك الأثناء، تشابك ديابي وميلوني، قبل أن تتوسع الاشتباكات لتكون بين عدد من لاعبي الفريقين بالأيدي، ما استدعى تدخل اللاعبين الاحتياطيين وكوزمين كونترا؛ المدير الفني للجزيرة، لتهدئة اللاعبين.
تلك الاشتباكات أسفرت عن ثلاث كروت صفراء من نصيب ميلوني ومحمد ربيعي من الجزيرة، وسيتفان كيلر من الاتحاد.
هل حُرم الجزيرة من هدف صحيح؟
بالعودة للهدف الذي طالب به الجانب الإماراتي، فغياب تقنية الفيديو في مرحلة الملحق، حال دون مراجعة الحكم للحالة.
لكن بحسب اللقطات التي عرضتها قناة "أبوظبي الرياضية" الناقلة للمباراة، فإن الكرة سكنت مرمى الاتحاد بالفعل، لكنها لم تمر بكامل محيطها، إذ نجح دانييلو بيريرا في تشتيتها في التوقيت المناسب.
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