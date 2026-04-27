Pyramids vs Al Ahly
عين على الحكم | ساعدت الزمالك ودمرت الأهلي.. لقطة "السنتيمتر" تثير الجدل مجددًا في مباريات بيراميدز

ماذا حدث في قمة الأهلي وبيراميدز؟!..

شهدت قمة العملاق القاهري الأهلي ضد نادي بيراميدز، مساء يوم الإثنين، لقطات تحكيمية مثيرة؛ بقيادة الألماني دانيال شلاجر.

الأهلي خسر بنتيجة كبيرة (0-3) أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "المرحلة النهائية" بمسابقة الدوري المصري، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  Al-Ahly-FC-vs-Pyramids-FC-in-the-2nd-round-of-the-final-stage-of

    "جدل" مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

    مباراة العملاق القاهري الأهلي ضد نادي بيراميدز، شهدت لقطتين تحكيميتين في غاية الأهمية؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدقيقة 75: إلغاء هدف التعادل للأهلي (1-1)؛ والذي سجله محمود تريزيجيه.

    * الدقيقة 90+4: احتساب "ركلة جزاء" ضد الأهلي؛ سجل منها كريم حافظ الهدف الثالث لبيراميدز.

    وقبل هدف حافظ الثالث؛ كان النجم الكونغولي فيستون مايلي قد تكفل بتسجيل الأول والثاني لبيراميدز، في الدقيقتين 70 و77.

  • لقطة جدلية.. هدف ملغي للأهلي ضد بيراميدز بـ"السنتيمتر"

    الآن.. لنركز على اللقطة الأولى، والتي جاءت في الدقيقة 75؛ عندما تم إلغاء هدف تعادل العملاق القاهري الأهلي (1-1) مع نادي بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "المرحلة النهائية" بمسابقة الدوري المصري 2025-2026.

    وقتها.. قامت تقنية الفيديو "فار" بإخطار الحكم الألماني دانيال شلاجر، بوجود حالة "تسلل" على المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في بداية لقطة الهدف الملغي؛ وذلك وقت تمريره للكرة إلى زميله محمود تريزيجيه.

    وأثارت الإعادات التلفزيونية "الجدل"، بشأن هذه اللقطة؛ حيث رأى البعض أن ابن شرقي كان في نفس الخط مع مدافع بيراميدز، بينما "فار" أكد على وجود "سنتيمتر" فارق بينهما.

    وأعادت هذه اللقطة "جدل" مباراة نادي الزمالك ضد بيراميدز أيضًا، قبل أيام قليلة للغاية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من "المرحلة النهائية" بمسابقة الدوري المصري 2025-2026.

    وسجل النجم البرازيلي خوان بيزيرا، هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 84 من عمر المباراة؛ حيث صاحبه "جدلًا" كبيرًا للغاية، بشأن وجود اللاعب في مصيدة التسلل من عدمه.

    وكانت اللقطة شبيهة جدًا بما حدث في لعبة أشرف بن شرقي؛ لكن على عكس الأهلي تم احتساب هدف الزمالك، والذي تحصل بسببه على 3 نقاط غالية جدًا.

    أحمد سيد زيزو يقع في "الفخ" بقمة الأهلي وبيراميدز

    أما اللقطة الثانية.. تمثّلت في "ركلة الجزاء" التي تم احتسابها لمصلحة نادي بيراميدز؛ وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر القمة ضد العملاق القاهري الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "المرحلة النهائية" بمسابقة الدوري المصري 2025-2026.

    هذه اللقطة لم تثير جدلًا كبيرًا مثل سابقتها؛ حيث أظهرت الإعادات وجود تدخل من نجم الأهلي أحمد سيد زيزو على لاعب بيراميدز، داخل منطقة الـ18 للعملاق القاهري.

    زيزو انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الغريم التاريخي نادي الزمالك؛ وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

    منافسة شرسة في الدوري المصري 2025-2026

    الدوري المصري يشهد منافسة شرسة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث أُقيم على مرحلتين، كالتالي:

    * أولًا: مرحلة الدوري من دور واحد.

    * ثانيًا: المرحلة النهائية أو مرحلة اللقب؛ التي تضم 7 أندية.

    وفي مرحلة اللقب.. صعدت الأندية السبعة الأولى بـ"نقاطها كاملة" من مرحلة الدوري، على أن يخوض كل فريق 6 مباريات؛ قبل الإعلان عن البطل، بشكلٍ رسمي.

    وحاليًا.. يتصدر الزمالك جدول ترتيب "مرحلة اللقب" بـ50 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز "الوصيف" و6 نقاط عن الأهلي "الثالث"، مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهم.