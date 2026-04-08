Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro League
عين على الحكم | الجدل يشتعل.. خطأ فادح يحرم الأهلي من "ركلة جزائية" والفيحاء يحتج على هدف إيفان توني

ماذا حدث في مباراة الفيحاء والأهلي؟!..

شهدت مباراة نادي الفيحاء ضد مستضيفه عملاق جدة الأهلي، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الحكم السعودي محمد السماعيل.

الأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام مستضيفه الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • إلغاء "ركلة جزاء" للأهلي ضد الفيحاء

    وفي هذا السياق.. احتسب الحكم محمد السماعيل "ركلة جزاء" لمصلحة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، خلال مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.

    السماعيل احتسب هذه "الركلة الجزائية"؛ بعد أن لمست الكرة يد نجم الفيحاء الزامبي فاشون ساكالا، داخل منطقة الـ18.

    إلا أن حكام تقنية الفيديو "فار"، قاموا باستدعاء السماعيل لمشاهدة اللقطة عبر الشاشة بنفسه؛ وهو ما استجاب إليه بالفعل، ليعود ويلغي "الركلة الجزائية".

    واعتبر حكم الساحة أن ساكالا لم يرتكب أي خطأ؛ حيث كان ظهره للكرة عندما اصطدمت بيده، لذلك فهو لم يشاهدها أساسًا.


  • الأهلي تعرض للظلم بإلغاء "الركلة الجزائية"

    ومن ناحيته.. كشف المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة عن رأيه، في لقطة "ركلة الجزاء الملغية" لعملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء.

    ريشة أكد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن الأهلي تعرض لـ"الظلم"؛ وذلك بعد أن تم إلغاء "الركلة الجزائية"، في الشوط الأول ضد الفيحاء.

    وأشار ريشة إلى أن يد الزامبي فاشون ساكالا، نجم نادي الفيحاء، كانت في وضع غير طبيعي - حتى ولو لم يشاهدها -؛ وهو ما كان يستوجب احتساب "الركلة الجزائية"، لمصلحة الفريق الأهلاوي.



  • احتجاج الفيحاء على هدف إيفان توني

    وعلى جانب آخر.. احتج نجوم نادي الفيحاء بشدة، على الهدف الذي سجله الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

    نجوم الفيحاء اعتبروا أن زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، ارتكب خطأً ضد زميلهم الجزائري ياسين بنزيا، في بداية اللعبة التي جاء من الهدف.

    إلا أن الحكم محمد السماعيل رأى أن الجهني، لم يرتكب أي خطأ ضد بنزيا؛ حيث اعتمد الهدف بشكلٍ رسمي، دون الحاجة للعودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".


  • مرة أخرى.. رفض "ركلة جزائية" للأهلي

    أما أهم اللقطات على الإطلاق؛ جاءت في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة عملاق جدة الأهلي ضد الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء.

    ومرة أخرى.. طالب نجوم الأهلي باحتساب "ركلة جزائية"؛ وذلك بعدما لمست الكرة يد الفنزويلي ميكيل فيلانويفا، مدافع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم.

    ولمست الكرة يد فيلانويفا؛ بعد تسديدة رأسية من زميله الإنجليزي كريس سمولينج، الملاصق به.

    واعتبر الحكم محمد السماعيل أن اللقطة عفوية، ولا تستحق "ركلة جزائية"؛ حيث المسافة صغيرة جدًا بين سمولينج وفيلانويفا، بالإضافة إلى اصطدام النجم الإنجليزي بزميله الفنزويلي في البداية.

    وهذه المرة أيّد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، قرار حكم مباراة الأهلي والفيحاء؛ كاشفًا عن أن لمسة اليد غير متعمدة، كما أنها جاءت من الزميل.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

