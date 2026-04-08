عين على الحكم | الجدل يشتعل.. خطأ فادح يحرم الأهلي من "ركلة جزائية" والفيحاء يحتج على هدف إيفان توني

وفي هذا السياق.. احتسب الحكم محمد السماعيل "ركلة جزاء" لمصلحة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، خلال مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.

السماعيل احتسب هذه "الركلة الجزائية"؛ بعد أن لمست الكرة يد نجم الفيحاء الزامبي فاشون ساكالا، داخل منطقة الـ18.

إلا أن حكام تقنية الفيديو "فار"، قاموا باستدعاء السماعيل لمشاهدة اللقطة عبر الشاشة بنفسه؛ وهو ما استجاب إليه بالفعل، ليعود ويلغي "الركلة الجزائية".

واعتبر حكم الساحة أن ساكالا لم يرتكب أي خطأ؛ حيث كان ظهره للكرة عندما اصطدمت بيده، لذلك فهو لم يشاهدها أساسًا.



