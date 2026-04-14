عين على الحكم | إصابة نجم الاتحاد وغضب كونسيساو .. سبب جدل حصول لاعب الوحدة على "إنذارين" مع عدم طرده

الاتحاد يلتقي بالوحدة حاليًا، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن دور الـ16 من البطولة الآسيوية للأندية.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، التي ستقودهما لركلات الحظ الترجيحية، إذا استمرت نتيجة التعادل.

وشهد الشوط الإضافي الأول تدخل قوي من لاعب الوحدة البرازيلي جادسوم على قدم نظيره السعودي عبدالرحمن العبود، سقط به الأخير متألمًا بشدة.

الجهاز الطبي للاتحاد تدخل على الفور لعلاج العبود، حتى نجح في إعادته إلى الملعب، وإن كانت آثار التدخل القوي ظاهرة على سيره وركضه داخل المستطيل الأخضر.

أما في أثناء علاجه، احتج البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للعميد، بقوة على حكم المباراة الأوزباكي، مطالبًا إياه بإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه جادسوم، وسط رفض قاطع من تانتاشيف إلجيز وحكام تقنية الفيديو كذلك.

فيما كان القرار الأخير، بعدم معاقبة جادسوم بأي كارت، فيما كان الإنذار من نصيب كونسيساو على إثر طريقة اعتراضه.