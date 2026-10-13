"الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف ظلمنا!" .. هذا لسان حال الاتحاد السعودي وجماهيره بعد مرور أقل من نصف ساعة من مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، لكن الصورة كانت خادعة فقط.
عين على الحكم | لقطة "خادعة" تثير الشكوك حول حرمان الاتحاد من ضربة جزاء أمام شباب الأهلي .. لكن مطالب العميد باطلة!
ماذا حدث؟
الفريق الإماراتي يحل حاليًا ضيفًا على نظيره السعودي، باستاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
ومن هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول للديربي الخليجي، نجح سردار أزمون في تسجيل الهدف الأول لشباب الأهلي، وسط اعتراضات كبيرة من نجوم الاتحاد..
لاعبو الاتحاد يطالبون بضربة جزاء
اعتراضات نجوم الاتحاد على هدف شباب الأهلي الأول في المباراة تتعلق بما حدث قبل الهجمة المرتدة للضيوف..
في تلك الأثناء، نفذ الاتحاد ضربة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة جزاء الفريق الإماراتي، لتمر من الجميع، ثم تصل إلى مدافع الضيوف إيجور جوميز، الذي اتهمه النمور بلمس الكرة بيده.
لكن الحكم الأوزبكي أشار بمواصلة اللعب، ليقود الإماراتيون هجمة مرتدة، أسفرت عن هدف المباراة الأول.
هل ظُلم الاتحاد؟
للوهلة الأولى، يبدو أن لاعبي الاتحاد محقون في طلبهم، خاصةً وأن رد فعل إيجور جوميز أوحى بأن الكرة اصطدمت بيده، لذا بادر بوضعها خلف ظهره.
لكن بالنظر للإعادات، تبين أن الكرة اصطدمت بالجانب الأيسر من جسد جوميز، وبينما كانت في طريقها إلى يده، سارع اللاعب بوضعها خلف ظهره، لتمر المستديرة دون أن تلمس يده بالفعل.
هذا كان ملحوظًا تمامًا للحكم داخل المستطيل الأخضر، وكذلك لطاقم تقنية الفيديو، الذي وجد أنه ليس هناك حاجة لاستدعاء الأوزبكي لمراجعة الحالة.
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