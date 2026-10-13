عين على الحكم | لقطة "خادعة" تثير الشكوك حول حرمان الاتحاد من ضربة جزاء أمام شباب الأهلي .. لكن مطالب العميد باطلة!

الفريق الإماراتي يحل حاليًا ضيفًا على نظيره السعودي، باستاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول للديربي الخليجي، نجح سردار أزمون في تسجيل الهدف الأول لشباب الأهلي، وسط اعتراضات كبيرة من نجوم الاتحاد..