محمود خالد

عين على الحكم | لمسة يد وضربة كوع .. أوسمرز أنقذ النصر "مرتين" وسط اعتراضات القادسية!

النصر
القادسية
دوري روشن السعودي
إينيغو مارتينيز
أنجيلو جابرييل

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في قمة الجولة 31..

عندما تشاهد مواجهة قوية بحجم القادسية والنصر، فبالتأكيد لن تخلو بدورها من قرارات تحكيمية ستثير الكثير من الجدل، وستكون محل تساؤلات، كما حدث في معقل الأمير محمد بن فهد بالدمام، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

واستقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم ألماني، لإدارة مباراة القادسية والنصر، بقيادة هارم أوسمرز "حكم الساحة"، ويعاونه دومينيك شال، كريستيان جيتلمان، وعبد الله الحربي حكمًا رابعًا.

ويقود تقنية الفيديو، الحكم الألماني كاترين رافالسكي، ويعاونه حمد بن حركان.

  • لمسة يد .. ركلة جزاء للقادسية؟

    وطالب لاعبو القادسية بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 16، بداعي اصطدام الكرة في ذراع المدافع إينيجو مارتينيز، أثناء منافسة ثنائية مع خوليان كينيونيس.

    ورغم ذلك، إلا أن الحكم أوسمرز، أصرّ على عدم احتساب ركلة الجزاء، كما لم يتوجه إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة.

    وفي هذا السياق، أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، لصحيفة "الرياضية"، أن قرار الحكم باستئناف اللعب وعدم احتساب جزائية، كان صحيحًا، مؤكدًا أن يد مارتينيز لمست الكرة عندما كانت في وضع طبيعي، ثم تحركت وكبرت الجسد بعدها، ولكن لم تلمسها مجددًا، مؤكدًا أن استمرار اللعب هو القرار الصائب.

  • خطأ قبل هدف النصر؟

    وتمكن النصر من إحراز هدف التعادل في اللقاء، عن طريق جواو فيليكس، الذي استغل كرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش، قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس كوين كاستيلس، في الدقيقة 39.

    ولكن، تلك اللقطة لم تخلُ بدورها من الاعتراض من قِبل لاعبي القادسية الذين طالبوا بإلغاء الهدف، بداعي ارتكاب أنجيلو جابرييل، لاعب النصر، لخطأ ضرب لمحمد أبو الشامات، في لقطة الهجمة التي انتهت بهدف التعادل.

    في المقابل، قرر الحكم احتساب الهدف النصراوي، ويبدو على الأرجح أنه اعتبر اللقطة، منافسة طبيعية بين اللاعبين.

    مفارقة طريفة

    ولعلها واحدة من المفارقات الطريفة، التي تتعلق بالحكم الألماني هارم أوسمرز، الذي يقود مباراة القادسية والنصر، بأن الفارق العمري بينه وبين كريستيانو رونالدو، قائد العالمي، هو "ثمانية" أيام فقط.

    ويبلغ عمر الحكم الألماني، 41 عامًا وثلاثة أشهر وستة أيام، فيما يبلغ عمر كريستيانو رونالدو، 41 عامًا وشهران و26 يومًا.

  • ما ينتظر النصر

    ومن المنتظر أن يشهد النصر، صراعًا ثقيلًا خلال مايو، حيث يواجه القادسية والشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر المُقبل.

    ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

