عين على الحكم | هل انتصر مدرب الفتح؟ .. جاراي يفجر غضب إنزاجي، والسبب سالم الدوسري!

حالة من الغضب انتابت الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد قرار تحكيمي أثار جدلًا، في مباراة الفتح.

ويحل الهلال ضيفًا على الفتح، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن حساب الجولة السادسة والعشرين، الملقبة باسم "يوم العلم"، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم من تشيلي لإدارة مباراة الفتح والهلال، بقيادة كريستيان جاراي، وبمعاونة أليخاندرو مولينا وإريك بيزارو، وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، ورينيرو ألفارادو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه خوان سيبولفيدا.