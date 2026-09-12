عين على الحكم | "روح القانون" تنقذ النصر من ركلة جزاء .. وتصرف مدرب الخليج يثير الانتقادات!

لم تمر مباراة الخليج والنصر، بدون عدة لقطات جدلية، سواءً من قِبل قرارات الحكم فيصل البلوي، أو بعض الوقائع داخل أرض الملعب، مثل ما فعل المدرب جوزيه جوميز.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم "محلي" لإدارة مباراة الخليج والنصر، المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، بقيادة فيصل البلوي، حكم الساحة، والحكمين المساعدين فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، وأحمد الرميخاني "رابعًا"، فيما يتولى عبد الله الحربي قيادة تقنية الفيديو، ويعاونه حامد الأحمري.

ودخل النصر مباراة الخليج، باحثًا عن مطاردة الهلال، في صدارة ترتيب دوري روشن، في الوقت الذي يستعد فيه لبداية رحلته في النخبة الآسيوية.