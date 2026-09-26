لم تمنحنا مباراة المنتخب السعودي، ضد سلطنة عمان، فرصة لالتقاط الأنفاس، حتى أطلّ الحكم البحريني عمار إبراهيم محفوظ، بلقطة تحكيمية "جدلية"، خلال الدقائق الأولى من اللقاء المُقام على ملعب الإنماء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، والمُقامة في جدة.
عين على الحكم | "اللاعب لم يكن متسللًا" .. إلغاء جزائية المنتخب السعودي ورفض منح عمان قبلة الحياة!
ماذا حدث؟
وبينما كان المنتخب السعودي، متقدمًا بهدف مبكر أحرزه فراس البريكان، كان الأخضر على موعد مع صافرة الحكم، التي منحته ركلة جزاء، بداعي خطأ على أحمد الكعبي، نتيجة إعاقة سلطان مندش، داخل المنطقة.
وبين اعتراض لاعبي عمان، تلقى الحكم البحريني استدعاءً من قِبل غرفة تقنية الفيديو، ليقوم بمراجعة اللقطة، ويعود بإعلان إلغاء الهدف، لتبدأ معه التساؤلات حول ما إذا كان الهدف الملغي، بمثابة قرار صحيح من الحكم.
إلغاء هدف عماني
وبينما كان المنتخب السعودي يواصل فرض سيطرته على مجريات اللقاء، جاءت تمريرة عصام الصبحي البينية إلى ناصر الرواحي، الذي تمكن من تخطي الحارس محمد العويس، ليسجل هدفًا لصالح عمان، في الدقيقة 36، وسط اعتراضات محمد أبو الشامات، فيما قرر الحكم البحريني إلغاء الهدف، في قرار أثار معه حالة من التساؤلات أيضًا.
وفي هذا السياق، أفاد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، بقوله إنه إذا ما تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، فإن قرار الحكم لا يبدو صحيحًا، وفق الصورة المتاحة التي لا تُظهر وجود أي شبهة تسلل، مرجحًا بأن يكون هناك سبب آخر لإلغاء الهدف لم تظهره الكاميرات.
انتفاضة سعودية
وكان الشوط الأول أمام عمان، بمثابة انتفاضة سعودية، شهدت تقدمًا مثيرًا بثلاثة أهداف، جاءت عن طريق فراس البريكان "هدفين" في الدقيقتين 11 و34، فيما وقّع حسن كادش على الهدف الثاني بالدقيقة 18.
ما ينتظر المنتخب السعودي
ويطمح الأخضر نحو تحقيق انتصار جديد، يضمن معه التأهل رسميًا إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي، في النسخة السابعة والعشرين، المقامة في مدينة جدة، حتى السادس من أكتوبر المُقبل.
وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزًا في الجولة الأولى، ضد الكويت، بخطأ من يوسف الحقان، أثناء محاولة تشتيت كرة همام الهمامي، لتستقر في شباك الأزرق.
ومن المنتظر أن يخوض الأخضر السعودية، مواجهة من العيار الثقيل، ضد العراق، الثلاثاء المُقبل، من أجل صراع التأهل والصدارة.
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