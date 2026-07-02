عين على الحكم | حلال لميسي حرام لبالوجن .. بطاقة أمريكية حمراء تشعل اتهامات التحيز للأرجنتين في كأس العالم!

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت إن الاتحاد الجزائري اعترض على ما حدث في مباراتها مع الأرجنتين بعد الخسارة 3/0، وأرفق بعض الحالات وعلى رأسها لقطة ميسي في شكوى رسمية.
وأوضحت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ركزت على حالتين في مواجهة منتخب الأرجنتين؛ وذلك على النحو التالي:
الحالة الأولى: دهس الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لربلة ساق المدافع الجزائري عيسى ماندي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة؛ والتي لم يتدخل فيها الحكم أو تقنية الفيديو "فار"، لطرد اللاعب.
الحالة الثانية: ضرب متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر للنجم الجزائري إبراهيم مازة بـ"الكوع"، في الدقيقة 74 من عمر المباراة؛ بدون تدخل الحكم أو "فار"، لاحتساب أي قرار.
ومن جانبها لم تستجب اللجنة المنظمة لشكوى الجزائر، ويأتي طرد بالوجن كمشهد استفزازي يثير الاتهامات حول الكيل بمكيالين وغياب الاتساق التحكيمي.