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محمود خالد

عين على الحكم "فيديو" | رغم قراراته الجدلية ضد الهلال .. لاعبو الاتحاد ينفجرون غضبًا ضد خالد الطريس!

الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي

الهلال حسم كلاسيكو الـ5 أهداف..

لم يكد الحكم خالد الطريس، يطلق صافرة النهاية، لمباراة الكلاسيكو، حتى انفجر لاعبو الاتحاد، غضبًا تجاهه، في ليلة الخسارة أمام الهلال، بنتيجة (2-3)، في ملحمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، التي أقيمت على ملعب المملكة ارينا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم محلي لإدارة القمة المُقامة على ملعب المملكة أرينا، بقيادة خالد الطريس، كحكم ساحة، والحكمين المساعدين عبد الرحيم الشمري وسعد السبيعي، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، فضلًا عن إدارة عبد الله الشهري لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد وزي.

الهلال كسب بثلاثية جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسنسيو سامرفيل، في الدقائق 11 و30 و64، بينما جاء رد الاتحاد بهدفي يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 22 و89.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، ليحقق انتصاره السابع، ويعود للتربع في صدارة ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة، في المركز الرابع.

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  • ماذا حدث؟

    وبينما كان علي لاجامي، مدافع الهلال، يستعد لتنفيذ رمية تماس، وسط حديث من يوسف النصيري مع الحكم الرابع، أطلق حكم الساحة خالد الطريس صافرته معلنًا انتهاء المباراة، لينطلق لاعبو الاتحاد على الفور، تجاهه من أجل الاعتراض على قراراته التحكيمية خلال اللقاء.

    ولجأ خالد الطريس إلى التأمين، في ظل اعتراض عدد من لاعبي الاتحاد بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في انفعال دانيلو بيريرا، ومحاولة المناوشة باليد، وسط تحرك من بريدراج رايكوفيتش الذي كان يحاول الوصول أيضًا إلى الحكم.

    وفي هذا السياق، أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، لصحيفة "الجزيرة"، أن محاولة رايكوفيتش وبيريرا للتهجم على الحكم، كان ينبغي أن يقابلها قرار من خالد الطريس، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين.

  • السبب وراء غضب لاعبي الاتحاد

    وفتح الإعلامي وليد الفراج، باب التساؤل حول عدم احتساب خالد الطريس، لدقيقتين، قبل نهاية المباراة، متسائلًا بشأن ما إذا كانا سيفيدان الاتحاد، ليجيب المحلل الرياضي عماد السالمي بالإيجاب، مؤكدًا أن لاعبي العميد كانوا يبحثون عن "ربع دقيقة".

    وانتقد بندر الخليل، تصرف الحكم، بأن الاتحاد كان قادرًا على تعديل النتيجة، مضيفًا "كانت هناك ركلة جزاء وتبديلات وتوقف شرب المياه. كيف 5 دقائق؟ أنا أتفق مع ما ذكره الخبير التحكيمي سمير عثمان، بأنه كان يفترض زيادة الوقت بدل الضائع دقيقتين إضافيتين".

  • قرارات تحكيمية مثيرة للجدل

    وتمثل أبرز القرارات التحكيمية خلال المواجهة، في تدخل عنيف بين مروان الصحفي وتيو هيرنانديز، ما تسبب في سقوط اللاعبين فوق أرض الميدان، فيما قرر الحكم عدم إشهار بطاقة إزاء اللعب الخشن.

    الحكم أيضًا قرر إلغاء هدفين لصالح الهلال، وكذلك احتساب ركلة جزاء للاتحاد، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، فيما جاءت الجزائية، بداعي الخطأ على روبن نيفيش تجاه يان كارلو سيميتش، ليسجل ستيفن بيرجفاين ثاني أهداف اللقاء.

    أما عن إلغاء ثنائية للهلال، فقد جاءتا نتيجة خطأ لمسة يد على أولي واتكينز، وكذلك احتساب تقنية التسلل، وجود خطأ من كاليدو كوليبالي بوقوعه في المنطقة المحظورة، قبل أن يتسبب فارس عابدي في إحراز هدف بالخطأ في مرماه، لينقذه الحكم من هدف هلالي رابع.

    وعقب المباراة، خرجت رسائل الاعتراض ضد خالد الطريس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفته بـ"ضعف الشخصية" في التعامل مع أحداث المباراة، وكذلك التصرفات التي أظهرت بعض الخروج عن النص.

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  • تصرف لاعب الاتحاد

    وأظهر الإعلامي معن القويعي، مقطع فيديو للجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين، بعد المباراة، وهو يرفض مصافحة ناصر الدوسري، الأمر الذي كاد أن يتطور إلى حد المشاحنة، قبل أن يتدخل المرافق الأمني لنادي الاتحاد.

  • استدعاء حكام كأس الخليج

    يأتي ذلك الجدل التحكيمي بالتزامن مع خروج أصوات للاعتراض على تعيين طاقم تحكيم محلي، لإدارة مباراة الكلاسيكو، في ظل صعوبة استقطاب حكام أجانب بسبب أزمة الطيران، حيث ذكر الإعلامي ناصر الجديع، بأنه كان بالإمكان الإبقاء على أحد طواقم التحكيم التي جاءت لإدارة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27"، في مدينة جدة، بعدما تم استدعاء حكام من مختلف بلدان الخليج، فضلًا عن طواقم من المغرب، بقيادة جلال جيد، الذي أدار المباراة النهائية، والبرتغال والصين وهولندا.

    في المقابل، دافع الإعلامي خلف ملفي، على اختيار طاقم خالد الطريس، لإدارة الكلاسيكو، واصفًا إياه بأنه الأفضل في المملكة، ونصفه كان في كأس العالم 2026، وإن لم يشارك أساسيًا.

  • ما ينتظر العملاقين بعد الكلاسيكو

    وينتظر الهلال روزنامة مباريات ثقيلة خلال شهر أكتوبر، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث يخوض مواجهة ضد السد القطري، الثلاثاء المُقبل، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأنه خلال الشهر الحالي، سيضرب موعدًا مع القادسية في الثالث والعشرين.

    أما عن الاتحاد، فإنه سيفرغ من مواجهة الهلال، ليعود إلى جدة، حيث يخوض مواجهتين أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوية، ثم قمة الشباب، الجمعة، في دوري روشن السعودي.

دوري أبطال آسيا النخبة
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شباب أهلي دبي
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