Hilal Neomsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

عين على الحكم | مستحقة أم هدية؟ .. ركلة جزاء "تثير الجدل" ونيوم يدفع ثمن خطأ نجم الهلال السابق!

الجدل يلازم مباريات الهلال ونيوم..

لم تمر الدقائق الأولى من عمر مباراة الهلال ونيوم، قد قرر الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، أن يثير الجدل، مبكرًا، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، والمُقامة على ملعب المملكة أرينا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الهلال ونيوم، بقيادة أناستاسيوس سيديروبولوس، ويعاونه بوليخروينس كوستاراس، لازاروس ديميترباديس، وخالد الطريس حكمًا رابعًا، فيما يقود تقنية الفيديو، كل من أنجيلوس إيفانجيلو، ورايعونه راينهارد بوكسباوم.

  • ركلة جزاء لصالح الهلال

    وقرر الحكم سيديروبولوس، احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، بداعي تدخل خاطئ من قِبل محمد البريك، ظهير نيوم، على تيو هيرنانديز داخل المنطقة.

    الحكم اليوناني أصرّ على احتساب الركلة الجزائية، بعد التواصل مع تقنية الفيديو، دون التوجه لمراجعة اللقطة، رغم ما تحمله من جدل، بشأن ما إذا تدخل البريك بالفعل، أم تمكن تيو من إقناع الحكم بسقوطه داخل منطقة الجزاء.

  • ماذا قال خبراء التحكيم؟

    وأكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، لصحيفة "الرياضية"، صحة قرار الحكم اليوناني، باحتساب جزائية للهلال، بداعي "الإهمال" من قِبل محمد البريك، في التدخل على تيو هيرنانديز.

    وأيّد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، عبر صحيفة "الجزيرة"، صحة ركلة جزاء الهلال، مؤكدًا أن البريك ارتكب مخالفة بإعاقة ظهير الهلال من الخلف.

  • الجدل متواصل في لقاءات الهلال ونيوم

    وتعد ركلة جزاء الهلال، استمرارًا لحالات الجدل التحكيمي في مبارياته ضد نيوم، وذلك بعد مباراة الدور الأول، التي شهدت قرارات تحكيمية وًصفت بالخاطئة.

    وذكر الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عن مباراة الدور الأول، التي شهدت فوز الهلال بهدفين مقابل هدف، إن نيوم كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء، تم التغاضي عنهما، سواءً بإعاقة سعيد بن رحمة، أو سلمان الفرج.

    يوم حافل، يشهد مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الهلال بنظيره نيوم، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة، من دوري روشن، بينما يخوض النصر، معركة نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا الياباني، على ملعب الأول بارك.

    ويواصل الهلال مساعيه نحو التمسك بأمل المنافسة على لقب دوري روشن، حتى الرمق الأخير، حيث يحل في الوصافة بـ78 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، ويملك الزعيم فرصة لتقليص الفارق إلى نقطتين.

    في المقابل، قد يصبح اليوم مشهودًا للنصر، إذا ما تعثر الهلال أمام نيوم، لأن ذلك يعني رسميًا تتويج كتيبة جورج جيسوس بلقب دوري روشن، وقد يتمكن من تخطي عقبة جامبا أوساكا، ويفوز ببطولتين في يوم واحد.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 32 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في الصيف الماضي، حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

