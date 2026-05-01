عين على الحكم | لا طرد لمدافع الزمالك .. وركلتي جزاء في قمة الأهلي!

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كلاسيكو الكرة المصرية..

شهدت القمة المصرية رقم 132 بين الزمالك والأهلي، لقطات تحكيمية أثارت الكثير من الجدل، على الرغم من استقطاب طاقم أجنبي، لإدارة المواجهة.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، إسناد مهمة إدارة مباراة الكلاسيكو، إلى الألماني ماتياس بولنبيك "حكم ساحة"، ويعاونه كريستيان جيتلمان وجوناس فيكينماير، وسيكون توبياس ريخيل حكمًا رابعًا، كما يدير تقنية الفيديو، الحكم روبرت شرودر.

  • ركلة جزاء للزمالك؟

    وقرر الحكم ماتياس بولنبيك، صاحب الـ39 عامًا، احتساب ركلة جزاء "جدلية" لصالح الزمالك، خلال الشوط الثاني من عمر المباراة.

    وجاء قرار الحكم في الدقيقة 52، بداعي مخالفة على ياسين مرعي، مدافع الأهلي، وتدخله على محمود بنتايج داخل منطقة الجزاء، رغم أن الإعادة أظهرت مرعي رافعًا يديه أثناء محاولة المنافس على الكرة مع منافسه من الأبيض.

    واكتفى الحكم بولنبيك، بالتواصل مع تقنية الفيديو، دون التوجه لمراجعة اللقطة، ليتولى حسام عبد المجيد، تنفيذ ركلة الجزاء رقم 95 في ديربي القاهرة، إلا أن الحارس مصطفى شوبير نجح في التصدي للكرة.

  • الأهلي يطالب بجزائية

    وبالمثل، قرر الحكم الألماني، احتساب ركلة جزاء أخرى لصالح الأهلي، إلا أنه هذه المرة توجه إلى شاشة الفيديو، من أجل مراجعة اللقطة.

    وجاء القرار في الدقيقة 65، بداعي خطأ من قِبل محمد شحاته، بلمسة يد، بعد اصطدام الكرة بساعده أثناء محاولة تشتيت كرة عرضية من أشرف بنشرقي.

  • لا طرد لمدافع الزمالك

    ووجه عدد من جماهير الأهلي، اعتراضهم على حكم المباراة، لعدم إشهار أي بطاقة في وجه محمود حمدي الونش، بداعي "ضرب" أحد لاعبي الأهلي دون كرة، خلال الشوط الأول، علمًا بأن الونش نال إنذارًا بالفعل في الدقيقة 57.

  • الأهلي والزمالك في سباق الدوري

    ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز في القمة 132، من أجل الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يتقاسم النقطة "50" مع بيراميدز، الذي نجح في انتزاع نقاط مباراة إنبي، بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الرابعة من جولة مجموعة التتويج.

    في المقابل، يطمح الأهلي من أجل تحقيق الانتصار، بحثًا عن الاقتراب من الزمالك وبيراميدز، حيث يحتل المركز الثالث، برصيد 44 نقطة.

    ومع اشتعال سباق الدوري، فإن صاحبي المركزين الأول والثاني، يتأهلان مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركز الثالث وبطل كأس مصر، إلى كأس الكونفدرالية.

    وبخلاف سباق الدوري، فإن الزمالك يملك فرصة المنافسة على بطولة أخرى، بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية، لموسم 2025-2026، ليضرب موعدًا مع اتحاد العاصمة الجزائري.

    في المقابل، ودع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد خروجه من الدور ربع النهائي، بالخسارة أمام الترجي التونسي، بنتيجة إجمالية (2-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

