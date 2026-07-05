عين على الحكم | كان محظوظًا بإهدار برونو لركلة الجزاء .. خطأ من تقنية الفار في مباراة البرازيل والنرويج!

وعلّق أنشيلوتي عن مواجهة النرويج في ثمن النهائي، قائلًا "إنه فريق جيد، ويضم لاعبين جيدين. (إرلينج) هالاند أحد أفضل اللاعبين في العالم، المباراة صعبة، ولكننا واثقون من أننا سنقدم مباراة جيدة".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن وضع النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي لم يشارك سوى في مباراة إسكتلندا، في الجولة الثالثة، إن نيمار أصبح جاهزًا للعب لمدة 90 دقيقة، مشيرًا إلى أن قائد سانتوس، لم يكن سعيدًا بالإبقاء عليه، على مقاعد البدلاء، إلا أنه تعامل مع الأمر بشكل رائع.

وأوضح "هو ليس سعيدًا بالأمر، ولكنه يتصرف بشكل جيد جدًا، إنه شخص محترم ولطيف ومحبوب من زملائه، كما أنه لاعب مهم في الفريق، لأنه يمتلك موهبة كبيرة، وهو أيضًا شخص متواضع للغاية، أنا سعيد للغاية به. إنه يريد اللعب، كما كان دائمًا".

وبسؤاله حول ما إذا طالبه نيمار بالمشاركة، قال أنشيلوتي إن رقم "10"، لم يطالبه بذلك، ولكن الرغبة واضحة في الحياة اليومية، وتعد علامة إيجابية، حيث أنه لا ينبغي لأي رياضي أن يشعر بالراحة للتواجد على مقاعد البدلاء.