هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد و علي سمير

ترجمه

"مكان معزول بحضور مائة شخص" .. الكشف عن كواليس مثيرة من احتفال يامال بعيد ميلاده التاسع عشر!

لامين يامال
برشلونة
الدوري الإسباني
إسبانيا
كأس العالم

"بطل كأس العالم" يستعد للعودة إلى برشلونة

اختتم النجم البارز في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال، صيفًا تاريخيًا بالاحتفال بعيد ميلاده التاسع عشر بحفل ضخم في فيلانوفا ديل فاليس.

ومن المقرر أن يعود المهاجم الشاب، الذي أضاف مؤخرًا كأس العالم إلى ميداليته في بطولة يورو 2024، للانضمام إلى تشكيلة هانزي فليك بعد استراحة مستحقة.

  • صيف حافل بالاحتفالات

    استمتع يامال بما لا يمكن وصفه إلا بأنه صيف أحلام، حيث عزز مكانته كأحد أكثر اللاعبين الشباب تأثيرًا في عالم كرة القدم. وبعد أيام قليلة فقط من بلوغه سن التاسعة عشرة في 13 يوليو، رفع جناح برشلونة كأس كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني، وهو إنجاز يأتي في أعقاب نجاحه في بطولة يورو 2024 التي أُقيمت قبل عامين فقط.

    وبعد أن أنهى مهامه الدولية بأداء مذهل، حصل نجم برشلونة الصاعد على فترة راحة مستحقة قبل أن تبدأ مرة أخرى مهام الموسم المحلي تحت قيادة هانزي فليك.

    أمضى المهاجم الشاب الجزء الأكبر من عطلته في كولومبيا، حيث شوهد وهو يستمتع بأشعة الشمس ويتفاعل مع المشجعين المحليين.

    ومع ذلك، تزامن موعد عيد ميلاده الفعلي مع مشاركته في المراحل النهائية من كأس العالم في أمريكا الشمالية، مما يعني أن عامه التاسع عشر الذي يمثل علامة فارقة في مسيرته كان لا بد من الاحتفال به بشكل أكثر رسمية عند عودته إلى كاتالونيا.

    • إعلان
  • Lamine Yamal Spaingetty

    وراء الكواليس

    وفقًا لتقارير صادرة عن صحيفة «إل إسبانيول»، كان مكان الاحتفال هو «ماس دي سانت لي»، وهو منزل ريفي فخم يقع في فيلانوفا ديل فاليس. وعادةً ما يُخصص هذا المكان لحفلات الزفاف الفاخرة والفعاليات المؤسسية الحصرية، مما يوفر الخلفية المنعزلة المثالية للاعب رقم 19 في برشلونة لاستضافة دائرته المقربة.

    وقد اقتصرت قائمة المدعوين على حوالي 100 شخص، وهو ما يجعل هذه المناسبة أكثر حميمية مقارنة بحفل عيد ميلاده الثامن عشر الذي أُقيم قبل عام، والذي حضره أكثر من 200 ضيف وتبنى موضوعًا مميزًا مستوحى من عالم «العصابات».

    وقد وضعت حفلة عام 2025 معايير عالية، حيث حضرتها شخصيات مشهورة مثل روبرت ليفاندوفسكي وجافي ونجوم الموسيقى نيكي نيكول وبيزاراب. ورغم أن قائمة المدعوين لحفلة عيد ميلاده التاسع عشر كانت أكثر بساطة، إلا أن العديد من زملاء يامال في فريق برشلونة كانوا حاضرين للاحتفال بالنجاح الأخير للمهاجم الشاب.

  • FBL-WC-2026-ESP-SPAINAFP

    المهام التحضيرية للموسم الجديد تنتظر أبطال العالم

    من المقرر أن يلتحق المهاجم بالتدريبات يوم الأربعاء لبدء استعداداته للموسم المحلي المقبل. وهو من بين المجموعة الأخيرة من اللاعبين الدوليين الذين سيعودون إلى «سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر»، بعد أن مُنح إجازة ممتدة بسبب مشاركته في نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين في ولاية نيوجيرسي.

    وينضم إلى يامال في الموجة الأخيرة من العائدين زملاؤه في المنتخب الإسباني باو كوبارسي، وبيدري، وداني أولمو، وفيران توريس. وفي حين استنفد هؤلاء النجوم إجازاتهم المخصصة بالكامل، اختار أعضاء آخرون من الفريق الذين وصلوا إلى المراحل الأخيرة من البطولة العودة مبكراً.

    فقد اختصر لاعبون مثل جافي وإريك جارسيا وجوان جارسيا وأنتوني جوردون إجازاتهم للاندماج مجددًا في صفوف الفريق في وقت أقرب، مما يُظهر التزامًا واضحًا تجاه الموسم الجديد تحت قيادة الجهاز الفني للبلوجرانا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • التضامن مع كولومبيا في أعقاب الزلزال المأساوي

    طغت أخبار حزينة وافدة من أمريكا الجنوبية قليلاً على عودة يامال إلى برشلونة. فبعد وقت قصير من مغادرته كولومبيا، حيث زار مدنًا مثل كارتاخينا وميدلين، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر البلاد.

    وتأثر نجم برشلونة بشدة بهذه الأخبار، فتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه للدولة التي استضافته خلال عطلته الصيفية. وفي منشور مؤثر على قصته على إنستجرام، نشر يامال رسالة تضامن قال فيها: «أطيب تمنياتنا ودعواتنا للشعب الكولومبي».

وديات الأندية
بازل crest
بازل
بازل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة