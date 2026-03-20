Getty Images Sport
ترجمه
عودة هاري ماجواير! توماس توخيل يستدعي مدافع مانشستر يونايتد للمنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم
ماجواير ينهي غيابه عن منتخب إنجلترا الذي استمر 18 شهراً
شارك ماجواير آخر مرة مع منتخب إنجلترا في سبتمبر 2024 تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، ولم يستدعاه توخيل في أي من تشكيلاته السابقة منذ توليه المنصب في مطلع عام 2025. وكان المدرب الألماني قد أوضح سابقًا أسباب استبعاده للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، مشيرًا إلى تراجع مستواه وصعوبة موقعه ضمن نظام الدفاع الثلاثي الذي يعتمد عليه روبن أموريم، ومشيرًا إلى أنه كان يرى أن مارك جويهي وإزري كونسا يتفوقان على مدافع مانشستر يونايتد في ذلك الوقت.
تغيرت الصورة في عام 2026. منذ أن حل كارريك محل أموريم في يناير، شارك ماجواير في كل مباريات الدوري، وكان حاضراً باستمرار في قلب دفاع مانشستر يونايتد، وحظي بدعم مدربه علناً في مناسبات عديدة. مع 64 مباراة دولية و12 مشاركة في كأس العالم في رصيده، فإن قيادته قبل انطلاق البطولة الكبرى هذا الصيف هي ميزة قد لا يستطيع توخيل تجاهلها. لم يخف كارريك، في حديثه قبل رحلة مانشستر يونايتد إلى بورنموث، أمله في أن يحصل ماجواير وزملاؤه في مانشستر يونايتد على مكافأة. "لم أتواصل [مع توخيل]. بالنسبة للاعبين، أود أن أراهم يتم اختيارهم لهذه البطولة وللصيف. ليس لدي أي تأثير على ذلك، لكن بالطريقة التي يلعبون بها، فقد وضعوا أنفسهم في الصورة ومنحوا أنفسهم فرصة. إنهم يلعبون جيدًا بما يكفي ليضمنوا مكانًا في التشكيلة".
- Getty Images Sport
تم تكريم ماينو وهول
ماجواير ليس الوحيد الذي استفاد من التحول المذهل الذي شهده مانشستر يونايتد في عام 2026. فقد تم استدعاء كوبي ماينو أيضًا، حيث استعاد لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا أفضل مستوياته منذ وصول كاريك. لعب ماينو أساسيًا في نهائي يورو 2024 ضد إسبانيا، لكنه، مثل ماجواير، غاب عن تشكيلة إنجلترا لمدة 18 شهرًا بعد فترة صعبة تحت قيادة أموريم لم يشارك خلالها كثيرًا على مستوى النادي. تحت قيادة مدربه الجديد، أصبح أحد الأسماء الأولى في تشكيلة الفريق، وحظيت أدائه بإشادة مستمرة من مدربه وزملائه. كما تم استدعاء الظهير الأيسر لنيوكاسل لويس هول، الذي أبهر الجميع خلال النصف الثاني من الموسم بعد فترة غياب بسبب الإصابة. وسينضم إليهم لاعب وسط كريستال بالاس آدم وارتون، حيث سيحظى المشجعون بأول لمحة عما يحاول توخيل تشكيله قبل كأس العالم.
انتهت أخيرًا فترة الجفاف التي عانى منها منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم
لم يشارك أي لاعب من مانشستر يونايتد في تشكيلة منتخب إنجلترا منذ سبتمبر 2024، وهي غياب دام 18 شهراً عكس الفوضى والمستوى المتواضع الذي ميز الأشهر الأخيرة من عهد أموريم في أولد ترافورد. واحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي، وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ولم تشهد الأشهر الأولى من هذا الموسم تحسناً يذكر قبل إقالته. أما الآن، فالوضع مختلف تمامًا، ويقف كل من ماجواير وماينو في قلب هذا الانتعاش. يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي ثماني مباريات، وهو يتحكم في مصيره في دوري أبطال أوروبا.
- Getty Images Sport
الاختبار النهائي لكأس العالم
تواجه إنجلترا أوروغواي في 27 مارس قبل أن تلتقي اليابان في 31 مارس، وهذه هي المباريات الودية الأخيرة قبل أن يعلن توخيل عن تشكيلة منتخب كأس العالم المكونة من 25 لاعبًا. وقد أُدرجت إنجلترا في المجموعة L إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما، مع مباراتين تحضيريتين أخريين ضد نيوزيلندا وكوستاريكا من المقرر إقامتهما في فلوريدا في يونيو قبل بدء البطولة. وفاز فريق توخيل بجميع مبارياته الثماني في التصفيات، بما في ذلك الانتصارات على صربيا وألبانيا في نوفمبر الماضي. وكان توخيل، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده بعد كأس العالم، قد وقع عقدًا جديدًا في فبراير يمتد حتى يورو 2028، مما يمنحه الاستقرار اللازم للتخطيط لما بعد هذا الصيف. ومع تأمين مستقبله، أصبح الأمر الآن متروكًا للاعبين لإثبات أنهم يستحقون مكانًا على متن الطائرة للانضمام إلى القائد هاري كين في محاولة لإعادة كأس العالم أخيرًا إلى إنجلترا.
إعلان