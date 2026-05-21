صدمة جديدة لنيمار .. سانتوس يعلن إصابته وتساؤلات حول مشاركته في كأس العالم

وقد زادت هذه الانتكاسة من حدة الانتقادات الموجهة لقرار أنشيلوتي بإدراج نيمار في التشكيلة النهائية للمنتخب البرازيلي. ووفقًا لشبكة ESPN، أوضح المدرب الإيطالي أنه لا يريد سوى اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كاملة ليكونوا متاحين للاختيار. ويُعتقد أن مخاوف الجهاز الفني تتمحور حول ما إذا كانت الإصابة ستؤثر على جدول تدريبات نيمار المبكر ومشاركته في المباراة الودية التي ستخوضها البرازيل ضد بنما يوم 31 مايو في ملعب ماراكانا.
ويعمل نيمار مع فريقه الطبي الشخصي في مركز تدريب ري بيليه التابع لنادي سانتوس في محاولة لتسريع تعافيه.
وفي تعليقه على استدعائه للمنتخب بعد غياب طويل عن "السيليساو"، قال نيمار لقناة سانتوس تي في: "بكيت لعدة ساعات، لم يكن الوصول إلى هنا سهلاً. بعد إعلان اسمي، أدركت أن الأمر كان يستحق التغلب على كل شيء وتحمل كل هذا الجهد".
كما شكر المهاجم جميع من ساهموا في عملية تعافيه، مضيفاً: "استدعائي لم يكن من أجلي فقط، بل من أجل كل من شارك في هذه العملية".