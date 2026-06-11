Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Nuno Santo Ittihad 2023Getty
محمد سعيد

عودة نونو سانتو إلى الاتحاد؟ .. "العميد" يخطط لاستعادة بطل الدوري وشرط مُعقد يصعب المهمة!

الاتحاد
نونو سانتو
دوري روشن السعودي
وست هام
الدوري الإنجليزي الممتاز

إدارة فهد سندي تضع أكثر من خطة بديلة

كشفت تقارير صحفية مؤكدة عن دخول البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني الحالي لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، دائرة اهتمامات إدارة الاتحاد برئاسة فهد سندي.

وتأتي هذه التحركات بعد أن قرر النادي السعودي، توجيه الشكر للمدرب السابق سيرجيو كونسيساو فور نهاية الموسم، ليبدأ البحث عن هوية جديدة تقود النمور في المرحلة المقبلة.


  • موسم للنسيان يحرك بوصلة إدارة الاتحاد

    الموسم الماضي لم يكن مرضيًا على الإطلاق لجماهير العميد، حيث فقد الفريق لقب دوري روشن للمحترفين لحساب النصر، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، ليتأهل إلى تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

    وعلى مستوى كأس الملك، ودع الاتحاد البطولة من الدور نصف النهائي على يد الخلود بركلات الترجيح في مفاجأة من العيار الثقيل، كما كان قد بدأ الموسم بخسارة لقب كأس السوبر السعودي عندما غادر من نصف النهائي على يد النصر.

    وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يكن حال الاتحاد أفضل حيث استطاع أن يجتاز مرحلة الدوري وعبر إلى دور الثمانية، لكن مسيرته توقفت على يد فريق ماتشيدا زيروبيا الياباني.

    كل هذه الإخفاقات كانت كفيلة لإقناع إدارة الاتحاد بضرورة إجراء تغيير على مستوى الإدارة الفنية من أجل نسيان هذا الموسم الصفري وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة فنية لمدرب سبق له العمل والنجاح داخل أروقة قلعة العميد، ووقع الاختيار على البرتغالي المخضرم نونو سانتو.

    • إعلان

  • نونو سانتو .. أبرز الخيارات المطروحة

    كشف الإعلامي السعودي صالح عمر الأحمد، أن اسم نونو سانتو يحظى بدعم قوي داخل أروقة نادي الاتحاد، حيث يرى البعض أن عودته هي الطريق الأقصر لاستعادة الاستقرار الفني، خصوصًا أنه يملك دراية كاملة ببيئة النادي ولاعبيه.

    وكتب الأحمد في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "نادي الاتحاد يدرس التعاقد مجددًا مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وسط توجه لكسر الشرط الجزائي في عقده مع وست هام يونايتد، مع عدم ممانعة المدرب للعودة إلى الاتحاد حال الاتفاق على شروطه الشخصية، فيما لا يزال الملف قيد النقاش ويُعد نونو من أبرز الخيارات المطروحة حتى الآن".


  • عقبة الهبوط وموقف وست هام من الرحيل

    على الرغم من هبوط وست هام يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، إلا أن إدارة النادي اللندني أبدت تمسكاً غريباً بخدمات المدرب البرتغالي، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق معجزة مع الفريق والبقاء في البريميرليج، لكنه خسر فرصة البقاء لحساب توتنهام في الجولة الأخيرة.

    وقد صدر بيان رسمي من وست هام، أكدوا فيه استمرارية نونو في منصبه، حيث ذكر البيان: "عقدنا اجتماعات مع المدرب نونو اسبيريتو سانتو مطلع هذا الأسبوع وسعداء للتأكيد بأنه أعرب عن استمرار التزامه مع النادي، كما فعلنا نحن تجاهه".

    هذا الالتزام يضع إدارة الاتحاد أمام مهمة معقدة، فالعقد الحالي لسانتو مع "المطارق" يمتد حتى صيف عام 2028، مما يعني أن التفاوض يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية للنادي الإنجليزي.

    وأوضح بيان وست هام أيضاً أن نونو "متحمس للغاية لتحدي قيادة وست هام للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى"، وهو ما قد يعيق طموحات الاتحاد في إقناعه بالعودة سريعاً إلى دوري روشن.

  • al ittihad RSL 2022-2023al ittihad Twitter

    ذكريات النجاح تدعم موقف سانتو

    لا يمكن لجمهور الاتحاد نسيان الحقبة الذهبية التي قادها نونو سانتو منذ توليه المهمة في يوليو 2022، حيث نجح المدرب البالغ من العمر 52 عاماً في كسر صيام النادي الطويل عن الألقاب الكبرى، وقاد "العميد" للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي، تاركًا بصمة فنية واضحة رغم رحيله في نوفمبر 2023 بعد فترة من تراجع النتائج.

    ويعتقد قطاع من صناع القرار في الاتحاد أن تلك الإقالة كانت متعجلة، وأن فلسفة سانتو الانضباطية هي ما يحتاجه الفريق حاليًا لإعادة هيكلة غرفة الملابس.

    وعلى الرغم من أن رحيله كان بقرار من الإدارة السابقة، إلا أن الاسم لا يزال يتردد بقوة كمنقذ قادر على التعامل مع ضغوط النادي الجماهيري وتحقيق النتائج الفورية.

  • أسماء بديلة على طاولة "العميد"

    بينما يظل سانتو هو الاسم الأكثر إثارة للجدل، تضع إدارة فهد أكثر من خطة بديلة في ملف المدير الفن الجديد، حيث تضم القائمة المختصرة للمرشحين أسماءً عالمية أخرى، في مقدمتها المغربي وليد الركراكي، الذي يتمتع بشعبية هائلة في المنطقة العربية بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر، بالإضافة إلى الألماني سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت الذي لفت الأنظار في الدوري الألماني.

    وستكون الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير القيادة الفنية للاتحاد، فإما أن تنجح الإدارة في تقديم عرض مالي مغرٍ يجعل سانتو يغير رأيه ويتخلى عن وست هام، أو التوجه نحو مدرسة تدريبية جديدة تمامًا.