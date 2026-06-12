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عودة نجم البريميرليج "الإيطالي" .. تغيير في قائمة الأرجنتين بكأس العالم باستدعاء سينيسي
تغييرات دفاعية في اللحظات الأخيرة لبطل العالم
اضطر ليونيل سكالوني إلى إجراء تعديل غير متوقع على خططه للبطولة بعد أن تعرض ليوناردو باليردي لتمزق عضلي حاد في ساقه اليمنى أثناء التدريبات.
وأرجأ المدرب قراره النهائي إلى ما بعد المباراة الودية التحضيرية للبطولة ضد أيسلندا، مستفيداً من تلك المباراة لتقييم خياراته التكتيكية. وتم اختيار ماركوس سينيسي، الذي كان في قائمة الاحتياط، لملء الفراغ، وهو الآن في طريقه إلى معسكر الفريق في كانساس سيتي.
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سكالوني يبدد الشكوك حول تشكيلة الفريق
وأعرب فريق الإدارة عن خيبة أمله الشديدة لغياب المدافع، مع شرحه للعملية الدقيقة التي اتبعت في اختيار بديله.
وأكد المنتخب الأرجنتيني التشخيص الطبي واستراتيجية الاختيار اللاحقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات الصحفية، قائلاً: "تعرض المدافع ليوناردو باليردي لإصابة عضلية في عضلة الساق اليمنى ولن يتمكن من الانضمام إلى التشكيلة التي ستخوض مباريات كأس العالم".
وأضاف سكالوني: "أشعر بالرضا عن اختبار اليوم، وقد أزال الكثير من الشكوك حول ما قد ينقص الفريق... ربما سأحتاج إلى يوم أو يومين إضافيين لإعلان بديل باليردي".
إنجاز "سينيسي" التاريخي
كانت الـ24 ساعة الماضية حدثًا تاريخيًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، الذي لم يشارك سوى في ثلاث مباريات دولية حتى الآن. وكان اللاعب السابق في بورنموث، الذي رفض في وقت سابق دعوة للانضمام إلى المنتخب الإيطالي، قد اتفق مؤخرًا على الانتقال إلى توتنهام في صفقة انتقال مجانية اعتبارًا من 1 يوليو. وسينضم الآن إلى زميله المستقبلي في النادي كريستيان روميرو ضمن خط دفاع «الألبيسيليستي» المليء بالنجوم، والذي كان قد أشركه لأول مرة في مباراة ضد إستونيا في عام 2022.
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اختبار عربي في كانساس
تضع الأرجنتين اللمسات الأخيرة على استعداداتها التكتيكية قبل انطلاق مشوارها في البطولة أمام الجزائر الأسبوع المقبل. ويواجه فريق سكالوني جدول مباريات مثير للاهتمام في المجموعة J، يتضمن أيضًا مواجهات مع النمسا والأردن.