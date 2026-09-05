هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Moussa Diaby Bayer Leverkusen (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

عودة موسى ديابي: ذكريات أول حضور سلبي .. وبشرى جزائرية تؤكد "باير ليفركوزن سيصبح فريقًا مرعبًا"!

فقرات ومقالات
موسى ديابي
إبراهيم مازة
باير ليفركوزن
أونيون برلين
الدوري الألماني

ماذا قدم موسى ديابي في أول ظهور بعد العودة لباير ليفركوزن؟

ما أشبه الليلة بالبارحة، قبل 7 سنوات، كان موسى ديابي، ذلك الشاب القادم من باريس سان جيرمان، ليرتدي قميص باير ليفركوزن "لأول مرة"، ومنه عرفت موهبة هذا الجناح الفرنسي، واليوم، يعود لحمل راية الفريق الألماني، بعد عام في أستون فيلا، وعامين في الاتحاد.

ديابي الذي أثار جدلًا بسبب رحيله عن الاتحاد، وتقارير حول سفره إلى ألمانيا دون إذن من العميد، قبل أن ينفي الأمر، ويتم إنهاء إجراءات انتقاله، عاد ليرتدي قميص باير ليفركوزن، حيث شارك في مباراة يونيون برلين، التي انتهت بفوز ليفركوزن برباعية نظيفة.

ليفركوزن استعاد هدفًا مثيرًا أحرزه ديابي، في فترته الأولى، في شباك يونيون برلين، بانطلاقة من منتصف الملعب، ومراوغة الحارس وتسديدة رائعة في الشباك، فهل صنع الفرنسي ما يوازي تلك المهارة في مباراة اليوم؟ لنشاهد معًا..


  • ديابي .. سيناريو اللقاء الأول

    إذا ما عدنا للوراء قليلًا، وتحديدًا في 24 أغسطس 2019، نشاهد موسى ديابي يشارك لأول مرة في الدوري الألماني، بقميص باير ليفركوزن، حيث نزل بديلًا لليون بايلي، في الدقيقة 66، ورغم أنه لم يقدم أي مساهمة تهديفية حينها، إلا أن زملاءه قادوا المسؤولية بنجاح، بثلاثية في شباك دوسلدورف.

    اليوم، يشارك ديابي، وسط تلهّف جماهير باير ليفركوزن، ويشارك بديلًا في الدقيقة 67، ليثبت أيضًا أنه من المبكر الحكم عليه، في الوقت الذي كان زملاؤه على قدر المهمة، بعد تسجيل الانتصار الأول، برباعية إيزيكيل فيرنانديز، فاكوندو ميدينا، باتريك شيك، إبراهيم مازا.

    • إعلان

  • توازن باير ليفركوزن .. فريق مرعب!

    رغم أن الحكم عليه لا يزال مبكرًا، ولكن لنقل إن موسى ديابي قدم بداية ربما تحمل "أرقامًا مبشرة"، مع قلة لمساته للكرة "14 مرة"، كان ديابي يواصل تغطية الجبهة اليمنى، سواءً هجوميًا أو بالعودة للمساندة الدفاعية.

    في الوقت الذي لم يسدد فيه أي كرة. بدقة تمريراته "9 ناجحة بنسبة 100%"، واستعادته للكرة، كما قدم تمريرة مفتاحية.

    ولكن، يمكن القول إن وجود موسى ديابي، وإذا ما أعاد توهج "الفترة الأولى" مع باير ليفركوزن، أو في بدايته مع الاتحاد، فإن باير ليفركوزن بات يمتلك فريقًا مرعبًا، قادرًا على شن الخطورة من الأطراف.

    ولنا مثال في الجزائري إبراهيم مازا، الذي لعب المباراة الأولى في الجبهة اليمنى، ثم انتقل إلى الجناح الأيسر في مباراته الثانية، فصنع جبهة قوية للغاية، كانت البطل الأول في تلك المباراة، مع الظهير ميجيل جوتيريز، الذي صنع تمريرتين حاسمتين، وفي الخلف فاكوندو ميدينا وإيزيكيل فيرنانديز.

    وجود ديابي على الطرف الأيمن، وخلفه جابريل كوانساه، سيساهم في صنع فريق مرعب هجوميًا، إذا ما استمر على هذا النحو في المواجهات المُقبلة، وسيملك العديد من الخيارات من أجل هز شباك الخصوم.

  • نضج ديابي .. هل قتل الاتحاد شغفه؟

    إذا ما استعرضنا الفترة الأخيرة لموسى ديابي مع الاتحاد، فإن العنوان الأبرز كان تراجع الجناح الفرنسي وغيابه ذهنيًا بشكل كبير، في الوقت الذي خرجت فيه تقارير حول مساعي العميد للإبقاء على لاعبه وسط العروض الأوروبية.

    مع انتقاله إلى باير ليفركوزن، ظهر الوجه الشغوف لموسى ديابي، "أرغب في لعب دور قيادي، لم أتردد لحظة عندما وصلني الاستفسار وأصبح الانتقال ممكنًا، لدينا العديد من اللاعبين الشباب في هذا الفريق، أعتقد أني بحاجة للتحدث معهم، ونوضح كيفية اللعب وأن نقاتل معًا، ونصبح فريقًا قويًا".

    لعلّ هذا ما يدعو للسؤال حول ما إذا كان غياب الدور القيادي لديابي مع الاتحاد، قد ساهم في قتل شغفه، خاصة مع رحيل نجوم الفريق، على غرار كريم بنزيما ونجولو كانتي، ووضع حجر الأساس في الفريق على حسام عوار.

    ما قاله ديابي بمجرد عودته إلى باير ليفركوزن، يعكس حالة من نضج الجناح الفرنسي صاحب الـ27 عامًا، الذي بات يرغب في لعب دور قيادي وينقل خبرته إلى اللاعبين الشباب، وأيضًا تأهبًا كبيرًا لتقديم نسخته المذهلة، في الوقت الذي يحتاج فيه باير ليفركوزن، لاكتمال الصفوف وصنع أكثر من سلاح هجومي، في ظل استعداده للمشاركة في الدوري الأوروبي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الألماني
أونيون برلين crest
أونيون برلين
أونيون برلين
شالكه 04 crest
شالكه 04
شالكه
الدوري الألماني
أوجسبورج crest
أوجسبورج
أوجسبورج
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن