مبابي يطلق شرارة عودة مورينيو .. أعلن رأيه بـ "أرقام رونالدو" على إنستجرام ورد ساخر من أربيلوا!

يأتي توقيت هذا التفاعل في وقت حساس للغاية بالنسبة للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا. ويواجه المدافع السابق ضغوطًا متزايدة في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس فلورنتينو بيريز ما إذا كان سيبقي على الجهاز الفني الحالي للموسم 2026-2027. وقد دافع أربيلوا مؤخرًا عن موقفه قائلاً: «لا أعتقد أن هناك حاجة إلى ثورة من أجل المنافسة على الألقاب».

على الرغم من مناشدات المدرب العلنية للاستمرار، إلا أن الطبيعة المخيبة للآمال للموسم الحالي دفعت الكثيرين إلى المطالبة بمدرب أكثر خبرة.

يشير "الإعجاب" الذي أعطاه مبابي إلى أن نجم النادي البارز قد يرحب بالانضباط التكتيكي والهالة التي يجلبها مورينيو، مما يضع مزيداً من الضغط على موقف أربيلوا قبل صيف حاسم.

ورداً على سؤال حول "الإعجاب"، قال أربيلوا: "لا أهتم بالإعجابات. يمكنه أن يعجب بمنشور عن مورينيو أو جوليا روبرتس أو أي شخص آخر!"