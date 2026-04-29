Jose Mourinho Real Madrid
علي سمير

معارك فينيسيوس ونهاية عصر الديكتاتور والكثير من الأعذار .. أشياء نستعد لرؤيتها لو عاد مورينيو إلى ريال مدريد

المدرب البرتغالي على رأس المرشحين للقددوم بدلًا من أربيلوا

الأمور لم تحدث بعد، ولكنها تبدو قريبة ولا يمكن استبعادها، جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد، صفقة أصبحت واقعية ربما تحدث ونراها تأخذ الطابع الرسمي في أي وقت من الأوقات.

إنها الطبيعة التقليدية لرئيس النادي فلورنتينو بيريز التي جعلت البرتغالي من المرشحين المفضلين لخلافة ألفارو أربيلوا، بعدما فشلت "تجربة المشروع" تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو الذي رحل بمنتصف الموسم.

النهاية الحزينة التي يعيشها ريال لموسم صفري، جعلت بيريز يدفع بقوة تجاه التعاقد مع مورينيو، رغم حالة الانقسام داخل مجلس إدارة النادي تجاه هذا القرار وفقًا لما أكده موقع "ذا أثلتيك" عن كواليس عودة البرتغالي.

الشرط الجزائي بقيمة 3 ملايين يورو يسهل الأمور على ريال، وبعض الجماهير تعترض لبعض الأسباب الفنية بحجة أن مورينيو "انتهى بالفعل"، وهذا احتمال وارد لا يمكن استبعاده.

ولكن بعيدًا عن ذلك، هناك أشياء لا يمكن أن تنتهي بأي شكل من الأشكال، وبالتأكيد سنراها مع البرتغالي الموسم القادم لو عاد إلى سانتياجو برنابيو ..

    في البداية .. صيف ساخن

    الأموال .. من الأشياء المحببة والتي يعشقها مورينيو وافتقدها في تجاربه مع فنربخشه وتوتنهام وروما وبنفيكا، لأن البرتغالي يحب الإنفاق على الصفقات الضخمة أينهما ذهب لدعم فريقه، وللحفاظ على فرصه للفوز بالبطولات.

    وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن مورينيو أنفق مليار و998 مليون يورو طوال مسيرته التدريبية، وهو ما يعطينا انطباعًا كافيًا حول شخصيته وطريقته في إدارة الفرق.

    فلورنتينو بيريز يحاول ترشيد الإنفاق في الفترة الأخيرة، ولكن الفريق بحاجة إلى العديد من الإصلاحات في خط الوسط والدفاع وربما عنصر هجومي آخر بسبب إصابة رودريجو الطويلة.

    وبالحديث عن الصفقات، سيكون على بيريز الحذر من الأموال المهدرة التي اعتاد مورينيو إنفاقها على لاعبين لم ينجحوا في العمل معه.

    روميلو لوكاكو وفريد وبول بوجبا وهنريك مخيتاريان وأليكسيس سانشيز وغيرها من الأسماء لم تنجح معه في مانشستر يونايتد، وجعلته معروفًا بالصفقات الفاشلة، رغم أنه الشخص الذي جلب لوكا مودريتش ومسعود أوزيل لريال مدريد وفلوران مالودا ومايكل إيسيان وديدييه دروجبا لتشيلسي.

    ضحية جديدة

    المدرب البرتغالي معروف بمعاركه مع الخصم، وأيضًا بلاعبي فريقه، ولطالما استهدف بعض العناصر لعدة أسباب، سواء أخطاء كارثية أو تخاذل أو رغبة في اللعب بدلًا من الجلوس على الدكة.

    إيكر كاسياس تم اتهامه بالخيانة في الحقبة الأولى لمورينيو مع ريال مدريد بحجة تسريب أخبار النادي، وإيدين هازارد دخل في خلافات مع البرتغالي في تشيلسي، ونفس الأمر لإيفا كارنيرو طبيبة الفريق السابقة.

    وفي مانشستر يونايتد حدث ولا حرج، بول بوجبا ولوك شاو وغيرهما، ومن المتوقع أن يتكرر نفس الأمر في الجيل الحالي لريال مدريد، بسبب فوضى غرفة الملابس، والأزمات التي واجهها تشابي ألونسو بوجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وترنت أرنولد بفريق واحد.

    لاعبون مثل راؤول أسينسيو وبيلينجهام وفينيسيوس وغيرهم قد يتسببوا في اشتعال الفوضى مرة أخرى في ريال مدريد بدلًا من إخمادها، بسبب الطبيعة التصادمية لمورينيو التي قد يحاول تغييرها قليلًا، ليتحلى ببعض الدبلوماسية حتى يتفادى أي خلافات محتدمة تؤدي إلى إقالته.

    ماذا سيحدث مع فينيسيوس؟

    وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن البرازيلي بات قريبًا من تجديد عقده مع ريال مدريد، ليغلق الباب تمامًا أمام فكرة انتقاله إلى أي من الدوريين السعودي والإنجليزي.

    وجود فينيسيوس جونيور مع مورينيو بفريق واحد، ينذر بالكثير من الخلافات والمناوشات بين الثنائي، خاصة بعد الموقف الذي اتخذه البرتغالي تجاه اللاعب وأزمة العنصرية في مباراة بنفيكا وريال في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

    مورينيو خرج وقتها لانتقاد طريقة احتفال فينيسيوس بهدفه، وطالبه بعدم استفزاز الجماهير، ليتم اتهام مدرب بنفيكا الحالي بـ"النفاق".

    أزمات البرازيلي ستستمر تحت أي ظروف، اللاعب يرفض التعلم من كل الأخطاء، علاقته سيئة بمبابي والعديد من الخصوم، وبالتأكيد ستكون هناك حربًا مع مورينيو، فهل يصبح البرازيلي ضحية جديدة للبرتغالي؟

    نهاية عصر الديكتاتور

    سواء كان الأمر مزحة أو حقيقة، كيليان مبابي تم اتهامه بالديكتاتورية أكثر من مرة في ريال مدريد وحتى مع باريس سان جيرمان، وهي ظاهرة غير مسموح بها مع مورينيو.

    في الحقيقة، البرتغالي معروف بديكتاتورية وحبه في الحصول على السلطة المطلقة داخل أي فريق يُدربه، كلمته مسموعة من الجميع ولا مجال من النقاش، لا يهتم بالأسماء وقدر النجومية التي يتمتع بها كل لاعب.

    مشهد الخلاف بين ألونسو ومبابي بعد خسارة السوبر الإسباني من برشلونة، ورفض الفرنسي للوقوف في ممر شرفي لا يمكن أن يتكرر بأي سياق في حالة قدوم مورينيو إلى سانتياجو برنابيو من جديد.

    مبابي سيكون مثله مثل أي لاعب آخر من ناحية الشخصية، له احترامه من الناحية الفنية، لكنه لا يمتلك أي سلطة على أحد.

    ربما الجانب الإيجابي في قدوم مورينيو، هو إمكانية ارتفاع أرقام مبابي مع ريال مدريد، مثلما حدث عندما انتقل كريستيانو رونالدو إلى الميرينجي .. والأرقام لا تكذب :

    عدد أهداف رونالدو في آخر 3 مواسم لعبها قبل العمل مع مورينيو في تجربته الأولى بريال مدريد: 101

    وأما بعد قدومه : 168 هدفًا

    معارك ضد الخصوم

    بالنظر إلى طبيعة شخصية مورينيو منذ بدايته مسيرته وحتى الآن، يبدو لنا أنه يستمد الكثير من طاقته وقوته عن طريق المعارك الشخصية التي يختلقها ضد الخصوم والفرق المنافسة.

    البرتغالي اعتاد على الشغب مع أرسين فينجر ورافائيل بينيتيز وأنطونيو كونتي وكلاوديو رانييري وقائمة طويلة من الأسماء التي كانت هدفًا لمدرب بنفيكا الحالي طوال مشواره الكروي.

    تصريحات عدائية وسخرية من طريقة اللعب والفشل في تحقيق الإنجازات، وحتى التهكم على عدم إجادة الإنجليزية مثلما حدث مع رانييري، أو التنمر على زيادة وزن بيتينيز عندما تحدثت زوجته عن قيام الإسباني بـ"تنظيف" الفوضى التي تركها البرتغالي في ريال مدريد.

    هل يكون هدفه القادم هانزي فليك؟ باعتباره المدير الفني للمنافس المباشر برشلونة، أمر وارد، وسيكون من المثير رؤية صبر الألماني يتعرض لأصعب اختبار ممكن.

    مؤتمرات صحفية ممتعة

    حتى في أحلك لحظات المدرب البرتغالي التدريبية، الكلام لم يكن مشكلة له، تصريحاته غير تقليدية لا تعرف الدبلوماسية أو محاولة موازنة الأمور.

    لا يفكر كثيرًا فيما يقوله، سواء هجوم عنيف ضد الحكام أو على لاعب معين أو مدرب لأحد الفرق المنافسة، ربما يخرج كثيرًا عن الطريقة اللائقة في الحديث، لكنه يجبرك على الاستماع له.

    عندما تجلس أمام شاشة التلفزيون وتجد أحدهم يتحدث، قد تقوم بتغيير القناة لأنك تعرف جيدًا أنه يقول بعض الأشياء التقليدية، ولكن لو شاهدت مورينيو أمامك ستتوقف، لمعرفتك بأنك ستسمع شيئًا ما لم تتوقعه.

    إذن .. حتى إن لم ينجح مورينيو في إمتاعنا على أرض الملعب، فهو سيفعل ذلك في القاعات الإعلامية، وسيشعل المنافسة "الكلامية" من جديد بين عملاقي إسبانيا وهما ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد.

    الكثير من الأعذار

    نعود للأمور الفنية من جديد، وهنا يجب التطرق إلى حظوظ مورينيو في النجاح مع ريال مدريد، الوضع صعب للغاية، البرتغالي فقد الكثير من هويته وبريقه في التجارب الأخيرة بإيطاليا وإنجلترا وتركيا وحتى ببلاده مع بنفيكا.

    هل يتكرر ما حدث مع كارلو أنشيلوتي؟ عندما جاء الإيطالي من إيفرتون بعد تجربتين فاشلتين مع بايرن ميونخ ونابولي، ليكتب تاريخًا جديدًا مع ريال مدريد؟

    أمر وارد، ولكن لا توجد أي مؤشرات حالية عن حدوث طفرة في مستوى مورينيو التدريبي، لذلك لن تكون هناك أي حلول وسط.

    إما أن ينجح البرتغالي ويعيد ريال مدريد إلى البطولات، وإما أن يرحل مبكرًا ويتحول الأمر إلى كارثة بتعرض مورينيو لكم هائل من السخرية ربما يجبره على التوقف عن التدريب بشكل مؤقت.

    جماهير برشلونة ستكون بالمرصاد لو فشل البرتغالي، وأيضًا عشاق ريال مدريد، وهنا نعرف جيدًا ماذا سيفعل مورينيو، سيختلق الكثير من الأعذار مثلما اعتاد في الفترة الأخيرة.

    المشكلة هنا أنه لن يستطيع التحدث عن "إرث" ريال مدريد مثلما فعل مع مانشستر يونايتد، لأن تاريخ الميرينجي لا جدال فيه، والفرصة "إن جاءت" ستكون قادرة على قلب مسيرته ومنحه تجربة تاريخية تعيده إلى الحياة من جديد.