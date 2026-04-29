معارك فينيسيوس ونهاية عصر الديكتاتور والكثير من الأعذار .. أشياء نستعد لرؤيتها لو عاد مورينيو إلى ريال مدريد

الأمور لم تحدث بعد، ولكنها تبدو قريبة ولا يمكن استبعادها، جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد، صفقة أصبحت واقعية ربما تحدث ونراها تأخذ الطابع الرسمي في أي وقت من الأوقات.

إنها الطبيعة التقليدية لرئيس النادي فلورنتينو بيريز التي جعلت البرتغالي من المرشحين المفضلين لخلافة ألفارو أربيلوا، بعدما فشلت "تجربة المشروع" تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو الذي رحل بمنتصف الموسم.

النهاية الحزينة التي يعيشها ريال لموسم صفري، جعلت بيريز يدفع بقوة تجاه التعاقد مع مورينيو، رغم حالة الانقسام داخل مجلس إدارة النادي تجاه هذا القرار وفقًا لما أكده موقع "ذا أثلتيك" عن كواليس عودة البرتغالي.

الشرط الجزائي بقيمة 3 ملايين يورو يسهل الأمور على ريال، وبعض الجماهير تعترض لبعض الأسباب الفنية بحجة أن مورينيو "انتهى بالفعل"، وهذا احتمال وارد لا يمكن استبعاده.

ولكن بعيدًا عن ذلك، هناك أشياء لا يمكن أن تنتهي بأي شكل من الأشكال، وبالتأكيد سنراها مع البرتغالي الموسم القادم لو عاد إلى سانتياجو برنابيو ..