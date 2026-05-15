Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - Liga BBVAGetty Images Sport
Adhe Makayasa و علي سمير

مورينيو ورونالدو معًا في ريال مدريد؟ تشكيك بلياقة نجم النصر يحرمه من تحقيق "المعجزة الثانية"

جوزيه مورينيو
كريستيانو رونالدو
ريال مدريد
الدوري الإسباني
جايزكا ميندييتا
النصر
دوري روشن السعودي

المدرب البرتغالي هو الأقرب لخلافة أربيلوا

أبدى نجم فالنسيا وبرشلونة السابق جازيكا ميندييتا رأيه حول احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد عقب التعيين المحتمل لجوزيه مورينيو.

ورغم أن لم شمل الثنائي البرتغالي الأسطوري قد يمثل «معجزة ثانية» للنادي، إلا أن ميندييتا يرى أن مستقبل المهاجم المخضرم لا يزال راسخًا في السعودية.

  • شائعات حول لم الشمل

    أثارت العودة المثيرة لمورينيو إلى سانتياجو برنابيو ليحل محل المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا، تكهنات فورية حول احتمال عودة رونالدو إلى بيته القديم.

    المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا، الذي قضى ثلاث سنوات مثمرة تحت قيادة مورينيو بين عامي 2010 و2013، يواصل حاليًا الالتزام بعقده مع نادي النصر في السعودية حتى يونيو 2027.

    ومع ذلك، شكك اللاعب الدولي الإسباني السابق ميندييتا في جدوى هذه الصفقة، مشيرًا إلى المتطلبات البدنية الهائلة والوضع الحالي لفريق ريال مدريد.

    • إعلان
  • Real Madrid v AC Milan - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    ميندييتا يشكك في لياقته البدنية

    في حديثه مع موقع PlayUK، أعرب ميندييتا عن شكوكه بشأن عودة الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية إلى العاصمة الإسبانية. وقال: "جوزيه مورينيو أصبح قريبًا من العودة إلى ريال مدريد، والمعجزة الثانية ستكون عودة كريستيانو رونالدو إلى هناك. لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك. إنه سعيد للغاية في السعودية. من وجهة نظري، لا أعتقد أنه يتمتع بالمستوى المطلوب من الثبات والاتساق للعب في فريق مثل ريال مدريد في الوقت الحالي".

    وأضاف:" يجب أن يواصل مسيرته حيثما يتواجد الآن ويستمر في تسجيل الأهداف، ونأمل أن يحقق رقمه القياسي، حتى يتقاعد بعدما إضافة صفحة أخرى إلى تاريخه".

  • المخاطر التي تنطوي عليها عودة مورينيو

    كما أعرب ميندييتا عن قلقه بشأن قرار إعادة مورينيو لتولي المنصب للمرة الثانية، مشيرًا إلى التطور الذي طرأ على كل من المدرب والنادي.

    وأضاف: «بالنسبة لي شخصيًا، فإن عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد تشكل مفاجأة. أعتقد أن العودة للمرة الثانية تمثل مخاطرة كبيرة. في مجال عملي، لا أعتقد أن هناك حالات كثيرة نجحت فيها هذه الخطوة.

    "أما المرة الثالثة، فلا أراها مناسبة. أعتقد أيضًا أنه لم يعد مورينيو الذي كان عليه منذ سنوات، في المرة الأولى. أؤمن أن الأمور تغيرت كثيرًا بالنسبة له نفسه.

    "هناك الكثير من الأشخاص المقربين من النادي الذين يقولون إنه الأولوية، إنه الخيار الأول للرئيس، لكنني أعتقد أنه لو كان الأمر بيدي، وهو بالطبع ليس كذلك، لما اعتبرته من بين الخيارات المتاحة."

    وتطرق ميندييتا إلى التحديات التكتيكية، قائلاً: "أعتقد أنه بالنسبة لأي مدرب، حتى لو كان يتمتع بسمعة طيبة وتاريخ حافل، فإن ريال مدريد في الوقت الحالي فريق يصعب توليه. أعتقد أن هناك جانبين للأمر. الأول هو حقيقة أنهم لم يفوزوا منذ عامين، لذلك قدوم أي مدرب يحدث لتحقيق نتائج أفضل ممن سبقوه، الوظيفة صعبة جدًا هناك، الفريق بحاجة إلى لاعب واحد في كل خط من خطوط الملعب".

    "تشابي ألونسو طلب هذا الأمر في بداية الموسم، ولم يتم منحه ما أراد، لذلك من المنطقي رحيل هؤلاء المدربين، وهو ما يجعلني أجد صعوبة كبيرة في ذهاب مدربين كبار إلى مدريد في الوضع الحالي."

  • FBL-POR-LIGA-GIL VICENTE-BENFICAAFP

    مهمة إنقاذ مورينيو في انتظاره

    المدرب البرتغالي سيكون مطالبًا بمهمة إعادة بناء صعبة في نادٍ عانى من عدم الحصول على أي ألقاب محلية خلال الموسمين الماضيين.

    ويواجه ريال مدريد حالياً حاجة ملحة إلى تعزيزات جديدة في جميع الخطوط، وهي متطلبات يُقال إنها أدت إلى إحباط عزيمة مدربين كبار آخرين في وقت سابق من هذا الموسم.

    وبينما يركز رونالدو على أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين، يتعين على مورينيو أن يقرر ما إذا كان بإمكانه إعادة إحياء الفريق الحالي دون الاعتماد على نجوم الماضي.

دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
جامبا أوساكا crest
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا
الدوري الإسباني
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد