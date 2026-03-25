يبدو أن أشرف حكيمي مستعد لمغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى ريال مدريد. ووفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون، يخطط اللاعب المغربي لمغادرة باريس سان جيرمان، وهو يرغب بشدة في الانتقال إلى «الملكي»، الذي نشأ في أكاديمياته.
عودة مفاجئة ذات عواقب وخيمة؟ يبدو أن نجم باريس سان جيرمان مصمم على الانتقال إلى ريال مدريد
تمت ترقية حكيمي من فريق الناشئين إلى فريق ريال مدريد الأول في عام 2017، ثم تم إعارته لمدة عامين إلى بوروسيا دورتموند في عام 2018، حيث حقق انطلاقة كبيرة. وعند انتهاء فترة الإعارة، استحوذ إنتر ميلان على خدمات الظهير مقابل 43 مليون يورو، بعد أن كان سيضطر إلى الانتظار في طابور خلف لاعبين مثل مارسيلو أو داني كارفاخال في ريال مدريد.
واصل حكيمي نضوجه في إنتر، لكنه لم يبق سوى عام واحد في العاصمة اللومباردية قبل أن ينتقل إلى باريس، التي دفعت 68 مليون يورو مقابل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً. فاز مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث سحق الفرنسيون في المباراة النهائية نادي إنتر السابق لحكيمي بنتيجة 5-0.
حكيمي يوقع عقدًا حتى عام 2029
لكن مسألة ما إذا كان سيُسمح لحكيمي بمغادرة العاصمة الفرنسية أم لا، فهي مسألة أخرى. فقد كان لاعب كرة القدم الأفريقي للعام 2025 قد مدد عقده في فبراير 2025 حتى عام 2029، لذا لن يكون باريس سان جيرمان مضطراً للتحرك على الفور. علاوة على ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان ريال مدريد مهتمًا أصلاً بالتعاقد مع حكيمي.
صحيح أن الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا لاعب من الطراز العالمي بلا منازع، لكن انتقاله سيكون مكلفاً للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب حكيمي في مركز الجناح الأيمن، وهو مركز يشغله بشكل ممتاز "الفرقة البيضاء" بقيادة القائد داني كارفاخال وترينت ألكسندر-أرنولد الذي انضم إلى الفريق قادماً من ليفربول في الصيف. إذا تمت الصفقة، فسيتعين على ألكسندر-أرنولد أو حكيمي الانتقال إلى الجانب الأيسر.
أشرف حكيمي: إحصائياته مع باريس سان جيرمان
الألعاب
199
هدف
28
تمريرات حاسمة
42
بطاقات صفراء
29
بطاقات صفراء-حمراء
1
بطاقات حمراء
3