عودة مثيرة! "البديل المثالي" يعود إلى الملعب مع بايرن ميونيخ بعد 537 يوماً

قبل أسبوع واحد بالضبط من هذا الحادث، كان أولرايش قد حل محل الحارس الأساسي مانويل نوير المصاب في مباراة ضد فيردر بريمن، وكانت تلك آخر مشاركة له حتى الآن. عندما تعرض نوير للإصابة مرة أخرى في ديسمبر 2024، حل محله دانيال بيريتز. في يناير، انضم جوناس أوربيغ، الذي يكتسب منذ ذلك الحين خبرة لعب منتظمة، جزئياً عن قسرة وجزئياً عن قصد.

نظرًا لغياب نوير حاليًا بسبب إصابة في عضلة الساق، بدأ أوربيغ مرة أخرى يوم الثلاثاء ضد أتالانتا بيرغامو، لكنه تعرض لارتجاج في المخ خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1. يلعب بيريتز (25 عامًا) منذ يناير على سبيل الإعارة في نادي ساوثهامبتون، بينما يلعب ألكسندر نوبيل (29 عامًا) منذ فترة أطول في نادي شتوتغارت. لذلك لم يتبق سوى واحد: في نهاية الأسبوع، سيحرس سفين أولرايش (37 عامًا) مرمى ميونيخ، ليخوض بذلك أول مباراة رسمية له بعد 537 يومًا، و104 مباراة إجمالًا مع بايرن ميونيخ. ومن المثير للاهتمام أن الخصم هو ليفركوزن الذي يضم صديق أولرايش الخاص رولفيس.

أوربيغ سيغيب لمدة أسبوع تقريبًا، ونيوير لفترة أطول - ومن المحتمل أن يشارك أولرايش أيضًا في مباراة الإياب ضد أتالانتا يوم الأربعاء وفي مباراة الدوري الألماني ضد يونيون برلين يوم السبت التالي. وسيتولى أحد اللاعبين الشباب منصب الحارس البديل حتى ذلك الحين. إما يانيس بارتل (19 عامًا) من الفريق الاحتياطي في الدرجة الرابعة أو ليونارد بريسكوت (16 عامًا) من فريق تحت 19 عامًا، الذي سافر بالفعل إلى بيرغامو بصفته الحارس الثالث. كما أن الحارس الواعد ليون كلاناك (19 عامًا) مصاب حاليًا.