عودة مبابي وبيلينجهام ليست بالضرورة أخبارًا جيدة لريال مدريد وهل يجب أن يفرح مانشستر سيتي؟!

أعلن نادي ريال مدريد بصفة رسمية عن القائمة المسافرة إلى إنجلترا لخوض مواجهة الإياب أمام فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة عودة الثنائي الهجومي كيليان مبابي ولاعب خط الوسط جود بيلينجهام بعد فترة غياب بسبب الإصابة.
استقبلت الجماهير هذا النبأ بتفاؤل كبير نظرًا للقيمة الفنية التي يمتلكها اللاعبان، ولكن التحليل التكتيكي الهادئ لهذه العودة يكشف عن واقع مختلف قد يطرح تساؤلات جادة حول مدى استفادة الفريق من هذه التعزيزات في هذا التوقيت الحاسم من الموسم بعيدًا عن لغة العاطفة.