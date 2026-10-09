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أحمد فرهود

عودة فرينكي دي يونج: رودري لن ينهي مسيرة "النحلة الهولندية" مع برشلونة.. حلول هانزي فليك جاهزة وهناك ضحايا!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
برشلونة
فرينكي دي يونج
هانسي فليك
رودري
بيدري
مارك بيرنال
جافي
داني أولمو
فيرمين لوبيز
الدوري الإسباني

منذ تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع النجم الإسباني رودري هيرنانديز، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ والأنظار كلها تتجه نحو متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، باعتباره "الضحية الأولى" لهذه الصفقة الكبيرة.

وما زاد من ترجيح وجهة النظر - سالفة الذكر -، هي عودة دي يونج من بطولة كأس العالم 2026 "مصابًا"؛ وبالتالي.. غيابه عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

وتضاربت الأنباء في الأيام الأولى من إصابة النجم الهولندي، بشأن حاجته إلى الخضوع لعملية جراحية من عدمها؛ قبل أن يقرر اللاعب الاكتفاء بـ"العلاج التحفظي" الذي أظهر تقدمًا في حالته، وفقًا لما أعلنه النادي الكتالوني.

نعم.. دي يونج عاد إلى التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني مؤخرًا؛ بل وأعلن المدير الفني الألماني هانزي فليك إمكانية دخوله "القائمة"، بداية من مواجهة ريال بيتيس الإسباني يوم 17 أكتوبر الجاري.

ومع عودة فرينكي دي يونج المرتقبة، سنحاول أن نستعرض كافة الاحتمالات بشأن "مستقبل" هذا اللاعب؛ مع التركيز على نقطة مهمة للغاية، وهي أن صفقة رودري قد لا تنهي مسيرة متوسط الميدان الهولندي بقميص برشلونة..

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    برشلونة.. احتمالان بعد عودة فرينكي دي يونج

    في البداية.. دعونا نشير إلى أن عودة متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج إلى مباريات العملاق الكتالوني برشلونة، في منتصف شهر أكتوبر تقريبًا؛ ستقودنا إلى احتمالين لا ثالث لهما، وهما:

    * أولًا: إعادة إثبات اللاعب نفسه؛ باعتباره أحد أهم العناصر في صفوف برشلونة.

    * ثانيًا: فرصة ذهبية لبرشلونة؛ من أجل تسهيل عملية تسويق اللاعب في الميركاتو الشتوي "يناير 2027".

    وأساسًا.. ترددت أنباء عن أن برشلونة أراد التخلص من دي يونج، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن إصابته وقتها مع احتمالية خضوعه لعملية جراحية، جعلتا ذلك أمرًا مستحيلًا.

    والآن، مع عودة فرينكي دي يونج من الإصابة؛ سيكون بإمكان برشلونة تسويق اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة في ظل اهتمام أندية تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرهم - وفقًا للتقارير المتداولة -.

    وحتى إذا أراد العملاق الكتالوني الحفاظ على "عمق القائمة"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ فإن التخلص من دي يونج قد يتم تأجيله إلى الصيف القادم مثلًا.

  • imago-sport-1081999891.jpgZUMA Press Wire

    فرينكي دي يونج.. العنصر المكمل لـ"ثنائية" رودري وبيدري

    على جانب آخر.. قد يعود النجم الهولندي فرينكي دي يونج، باعتباره "عنصرًا مؤثرًا" في تشكيل العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى منصبه في صيف 2024.

    ولكن أولًا، لا بد من الإشارة إلى أن "تشكيل الوسط الأساسي" الذي يعتمد عليه فليك، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ هو كالتالي:

    * ارتكاز مزدوج: الإسباني رودري هيرنانديز ومواطنه بيدري جونزاليس.

    * تحت رأس الحربة: الإسباني داني أولمو أو مواطنه فيرمين لوبيز.

    "إذًا.. كيف يمكن أن يعود دي يونج كـ(لاعب مؤثر) في صفوف برشلونة؟!"؛ هنا سنرد بأنه قد يصبح لاعب الوسط الثالث بجوار رودري وبيدري، على النحو التالي:

    - 1/ الاعتماد على ثلاثية "رودري، دي يونج وبيدري"، مع التضحية باللاعب الموجود تحت رأس الحربة؛ وذلك أمام المنافسين الذين يضغطون بقوة وبشكل مبكر، لاستغلال الجودة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبين في عملية الخروج بالكرة.

    - 2/ في عمليات التحول الهجومي وبناء اللعب؛ يستطيع دي يونج أن يكون "ظهيرًا أيسر وهميًا"، مع تحول البرتغالي جواو كانسيلو أو الإسباني تشافي إسبارت إلى وسط الميدان.

    بمعنى.. وجود الثلاثي "رودري، دي يونج وبيدري" فوق أرضية المستطيل الأخضر معًا، قد يكون مفيدًا للغاية في مباريات دوري أبطال أوروبا، أو أمام الأندية الإسبانية التي تضغط بقوة؛ لأنهم يمتلكون جودة كبيرة جدًا في الخروج بالكرة، تمكنهم من سحب لاعبي الخصم وخلق المساحات الهجومية لزملائهم.

    أي أن دي يونج قد يكون مكملًا لثنائية رودري وبيدري، وليس ضحية لهما كما يعتقد البعض؛ بالإضافة إلى أنه سيخلق عمقًا أكبر في القائمة، مع إتاحة الفرصة لفليك من أجل "التناوب" بين اللاعبين بأريحية تامة.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    هانزي فليك.. إمكانية استغلال فرينكي دي يونج كـ"مدافع"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث يمكن أن يتم توظيف متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج في "مركز آخر"، بقميص العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، طرح فكرة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نادي خيتافي، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ وهي إمكانية مشاركة دي يونج في مركز قلب الدفاع.

    والحقيقة.. فليك أكد أنه يمتلك خيارات مهمة في قلب الدفاع؛ ولكنه لم يستبعد إمكانية مشاركة دي يونج في هذا المركز، حيث قد يعود ذلك إلى الآتي:

    * أولًا: دي يونج ليس غريبًا على هذا المركز؛ بل شارك فيه أحيانًا مع برشلونة، أو ناديه الهولندي السابق أياكس أمستردام.

    * ثانيًا: دي يونج يتمتع بإمكانات كبيرة في بناء اللعب والخروج بالكرة تحت الضغط؛ وهي أساسًا من الشروط التي يحتاج إليها برشلونة في مدافعه.

    * ثالثًا: دي يونج يستطيع حمل الكرة من الخلف إلى الأمام؛ وهو ما يعني زيادة عددية مهمة لبرشلونة في حالات بناء اللعب، إذا شارك كـ"مدافع".

    * رابعًا: دي يونج قد يكون حلًا لتعويض أي إصابة في الخط الخلفي، مثل الدنماركي أندرياس كريستنسن؛ خاصة في ظل عدم تعاقد برشلونة مع مدافع جديد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

    وهذا يعني أن أدوار دي يونج مع برشلونة، قد تتنوع بين وسط الميدان وقلب الدفاع؛ وهو ما قد يزيد من عدد الدقائق التي يحصل عليها، رغم التوقعات السلبية بعد صفقة النجم الإسباني رودري هيرنانديز.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    ضحايا برشلونة.. هناك من سيتأثر بعد عودة فرينكي دي يونج!

    أخيرًا.. لا يمكن أن ننهي تقريرنا دون الحديث عن أن عودة النجم الهولندي فرينكي دي يونج، باعتباره "عنصرًا مؤثرًا" في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ قد يصاحبها وجود بعض الضحايا الآخرين.

    وكما ذكرنا؛ قد يعود دي يونج باعتباره "عنصرًا مؤثرًا" في فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بهذه الأشكال:

    * أولًا: العنصر الرئيس في عملية "التناوب" بين نجوم الوسط.

    * ثانيًا: اللعب كـ"وسط ثالث" بجانب الإسبانيين رودري هيرنانديز وبيدري جونزاليس؛ خاصة أمام المنافسين الذين يضغطون بقوة.

    * ثالثًا: إمكانية استغلاله كـ"قلب دفاع" في بعض المباريات؛ لسد أي عجز في هذا المركز أو تنفيذ أفكار تكتيكية محددة.

    وبالتالي؛ قد نجد نجمين مثل ثنائي الوسط الإسباني مارك برنال وبابلو جافي، هما من يدفعان ثمن عودة دي يونج في النهاية.

    وأساسًا.. لاعب مثل جافي تأثر كثيرًا بسلسلة الإصابات، التي تعرض لها في العامين الأخيرين؛ بل إنه كان يحصل على دقائق قليلة، حتى قبل عودة دي يونج إلى الملاعب.

    أيضًا.. قد تقل دقائق الثنائي الإسباني داني أولمو وفيرمين لوبيز، نوعًا ما وليس كثيرًا بالضرورة، وذلك رغم تألقهما الكبير في المباريات الماضية؛ إذا اعتمد المدير الفني الألماني هانزي فليك على ثلاثية "رودري، دي يونج وبيدري" بالفعل.

    وقد لا يحدث كل ذلك؛ ويفضل فليك الاعتماد على التشكيل نفسه الذي يحقق نجاحات كبيرة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ويتم بيع دي يونج في الميركاتو الشتوي أو الصيف القادم.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار، لرؤية شكل برشلونة بعد عودة فرينكي دي يونج المرتقبة إلى الملاعب؛ مع الأخذ في الاعتبار أن المنافسة في كل المراكز تبقى أمرًا صحيًا، إذا تقبلها اللاعبون دون مشكلات، كما قال فليك نفسه.

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