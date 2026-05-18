حسم نادي ريال مدريد اتفاقه النهائي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للعودة إلى قيادة الفريق خلال المواسم المقبلة، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي. وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إتمام كافة بنود التعاقد، لتبدأ الولاية الثانية لـ "السبيشال وان" مع النادي الملكي بعد 13 عامًا من نهاية تجربته الأولى (2010-2013).
عودة "سبيشال وان".. تفاصيل اتفاق ريال مدريد الشامل مع جوزيه مورينيو
عقد لمدة عامين
وفقًا لما نقله فابريزيو رومانو، سيوقع جوزيه مورينيو للموسمين المقبلين، أي حتى 30 يونيو 2028، وسيطير إلى العاصمة مدريد فور انتهاء الالتزام الأخير لـ "الميرينجي" هذا الموسم.
ويقود الفريق الملكي منذ 13 يناير الماضي ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو، الذي أُعلن رسميًا يوم أمس عن توليه تدريب تشيلسي اعتبارًا من الأول من يوليو. وسينهي "البلانكوس" هذا الموسم من الدوري في المركز الثاني خلف برشلونة بطل إسبانيا، دون تحقيق أي لقب كبير طوال الموسم.
الوداع لبنفيكا
مورينيو، الذي اختاره فلورنتينو بيريز شخصيًا كخيار أول لمحاولة إحداث تغيير جذري في بيئة مليئة بالانقسامات والتصرفات غير المنضبطة داخل غرفة الملابس، أنهى بالتالي تجربته في قيادة بنفيكا.
النادي البرتغالي كان قد قدم الأسبوع الماضي لوكيله، خورخي مينديز، عرضًا جديدًا لتجديد العقد، إلا أنه قوبل بالرفض بعد أن أبدى المدرب انفتاحًا تامًا على عرض ريال مدريد.
وبعد أن ودع فنربخشه إثر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد النادي البرتغالي بالذات -والذي أقال بدوره برونو لاجي- أنهى المدرب السابق لأندية بورتو وتشيلسي وإنتر ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما الدوري البرتغالي دون هزيمة، ولكن في المركز الثالث خلف بورتو وسبورتينج، مما أضر بفرص تأهل الفريق لجدول دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.
التجربة السابقة في ريال مدريد
كما ذُكر سلفًا، ستكون خطوة مدريد بالنسبة لجوزيه مورينيو بمثابة عودة، بعد حقبته التي امتدت لثلاث سنوات من 2010 إلى 2013، والتي تُوج خلالها بلقب "الليجا"، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية.