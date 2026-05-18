عودة "سبيشال وان".. تفاصيل اتفاق ريال مدريد الشامل مع جوزيه مورينيو

وفقًا لما نقله فابريزيو رومانو، سيوقع جوزيه مورينيو للموسمين المقبلين، أي حتى 30 يونيو 2028، وسيطير إلى العاصمة مدريد فور انتهاء الالتزام الأخير لـ "الميرينجي" هذا الموسم.

ويقود الفريق الملكي منذ 13 يناير الماضي ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو، الذي أُعلن رسميًا يوم أمس عن توليه تدريب تشيلسي اعتبارًا من الأول من يوليو. وسينهي "البلانكوس" هذا الموسم من الدوري في المركز الثاني خلف برشلونة بطل إسبانيا، دون تحقيق أي لقب كبير طوال الموسم.