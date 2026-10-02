بعد عودته للهلال .. رد قاطع على استدعاء سالم الدوسري لدعم الأخضر أمام قطر في كأس الخليج العربي!

مع استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، دارت أحاديث عن مدى إمكانية تواجد سالم الدوسري، قائد الهلال، والذي تغيب عن البطولة بداعي عدم الجاهزية بسبب الإصابة.

الأحاديث حول عودة الدوسري لحمل شارة الأخضر، جاءت بالتزامن مع إعلان نادي الهلال، عن مشاركة سالم في التدريبات الجماعية، الخميس، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، حيث خاض الجزء الأول من مران الأربعاء، قبل مغادرته لاستكمال تأهيله، إثر العملية الجراحية التي أجراها في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، في يوليو الماضي.

يأتي ذلك في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها منتخب السعودية، خلال رحلته في كأس الخليج، والتي أنهت مشاركة عدد من اللاعبين، على غرار نواف العقيدي وعلاء آل حجي وزكريا هوساوي.