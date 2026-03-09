Reebok
عودة ريبوك! أيقونة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تستعد للعودة إلى عالم أحذية كرة القدم مع توقيع نجم يوفنتوس ليكون الوجه الإعلاني للعلامة التجارية
ريبوك تعود من جديد
بعد غياب طويل جدًا عن الساحة، ستعود أحذية ريبوك إلى الملاعب هذا الصيف، حيث أعلنت العلامة التجارية للملابس الرياضية التي تأسست في المملكة المتحدة وتعود ملكيتها إلى أمريكا عن نيتها "استعادة مكانتها" في عالم كرة القدم. وسيساعدهم دوسان فلاهوفيتش في تحقيق ذلك، حيث وقع مهاجم يوفنتوس اتفاقية طويلة الأمد ليصبح الوجه الإعلاني لعودة العلامة التجارية إلى عالم الرياضة.
فلاهوفيتش يرتدي قميص سايدويندر الجديد
سيرتدي فلاهوفيتش حذاء Sidewinder الجديد من Reebok منذ بداية الموسم المقبل، في أول ظهور لهذه العلامة التجارية في هذا المجال، كما سيرتدي ملابس Reebok الأخرى خارج الملعب بصفته سفيرًا للعلامة التجارية. وقد اختبر اللاعب الدولي الصربي حذاء Sidewinder بالفعل على أرض الملعب، حيث شوهد وهو يرتديه مؤخرًا في تدريبات يوفنتوس. يأتي الحذاء باللون الأبيض مع خط سميك متعرج باللون الأسود وشعار ريبوك باللون الذهبي على الكعب. عندما نراه لأول مرة في الملعب، سيكون ذلك بمثابة جرعة من الحنين إلى حقبة الألفية الجديدة.
"ريبوك تتمتع بتراث رائع"
لا توجد الكثير من التفاصيل الفنية حول الحذاء الجديد حتى الآن، ومن المرجح أن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الصيف، لكن فلاهوفيتش متحمس للمشاركة في عودة العلامة التجارية إلى عالم كرة القدم.
وقال: "أنا فخور بالانضمام إلى ريبوك في عودتها إلى الملاعب واستعادة مكانتها في عالم كرة القدم. تتمتع ريبوك بتراث رياضي رائع، وأنا متحمس لرؤية ما يمكننا تحقيقه معًا لتعزيز مكانة ريبوك فوتبول لدى جيل جديد من الرياضيين".
ريبوك تهدف إلى استعادة مكانتها
ستكون هذه أول حذاء كرة قدم حديث تطلقه شركة ريبوك منذ عام 2010، مما يمثل لحظة مهمة في سعيها لاستعادة مكانتها كلاعب في مجال الرياضات الجماعية. قال تود كرينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ريبوك: "كرة القدم متجذرة بعمق في تراث ريبوك، وهي محور مستقبلنا. مع استمرارنا في إعادة بناء حضورنا في مجال الرياضات الجماعية، فإن شراكتنا مع لاعب موهوب من الطراز الرفيع مثل دوسان تشير إلى التزامنا بالمنافسة على أعلى المستويات. يتعلق الأمر بتكريم ما حققناه في الماضي مع تشكيل مستقبلنا بجرأة".
في ذروتها، كان لدى ريبوك لاعبون مثل جيجز وهنري وإيكر كاسياس وأندري شيفتشينكو ضمن قائمة الرياضيين التابعين لها، ولكن ظروف السوق وتغيير الاستراتيجية دفعاها إلى التوقف عن إنتاج خطوطها الخاصة بكرة القدم.
وهي تأمل في أن تتمكن من المنافسة مرة أخرى، وقد تستمد التشجيع من نجاح شركة Skechers الجديدة، التي تعمل ببطء على بناء مجموعتها الخاصة من لاعبي كرة القدم من المستوى الأول منذ دخولها مجال كرة القدم في عام 2023، وعلى رأسهم مهاجم بايرن ميونيخ وإنجلترا هاري كين.
