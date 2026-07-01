هل يلعب ضد النرويج؟ تطور جديد في إصابة رافينيا وأنشيلوتي يتوخى الحذر!

تلقّت استعدادات البرازيل لخوض مباريات دور الـ16 في كأس العالم دفعة قوية بعودة رافينيا إلى التدريبات. فقد خضع مهاجم برشلونة لأول حصة تدريبية فردية له على أرض الملعب في نيوجيرسي يوم أمس، الثلاثاء، في خطوة تمثل علامة فارقة في تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن كانت قد أبعدته عن الملاعب خلال مرحلة المجموعات.

وقد عمل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن كثب مع الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي للتغلب على هذه المشكلة العضلية.

وفي حين مُنح بقية أعضاء الفريق فترة راحة حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، بقي رافينها في معسكر التدريب لمواصلة برنامجه المكثف لإعادة التأهيل، مما يدل على التزامه باستعادة لياقته البدنية الكاملة استعدادًا للمرحلة الحاسمة من البطولة.