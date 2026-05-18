عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد.. الرابحون والخاسرون من قرار فلورنتينو بيريز المثير للجدل بإعادة "الاستثنائي" إلى البرنابيو!

رحب هانسي فليك بتعيين ألونسو مدربًا لريال مدريد الصيف الماضي، لكنه كان يدرك أيضًا أن ذلك قد يكون خبرًا سيئًا لبرشلونة. وكان فليك قد تحدث إلى المدرب السابق لباير ليفركوزن خلال فترة توليه منصب مدرب منتخب ألمانيا، وتأثر بشدة بفلسفة الإسباني الكروية.

كما أشار وصول ألونسو إلى تغيير طال انتظاره في نهج البرنابيو. بدا الأمر كما لو أن خوسيه أنخيل سانشيز قد أقنع بيريز بتبني أسلوب لعب أكثر حداثة يفضل العمل الجماعي على الفردية.

ومع ذلك، لم يكن الرئيس مقتنعاً تماماً أبداً، حتى بعد أن حقق ريال مدريد بقيادة ألونسو بداية مشجعة للموسم، توجت بفوز 2-1 في أول كلاسيكو للموسم، مما مكن "البلانكوس" من توسيع الفارق إلى خمس نقاط عن برشلونة في صدارة الترتيب.

وبالتالي، بمجرد أن ساءت النتائج، ووجد بيريز نفسه أمام خيار صعب بين دعم مدرب متطلب يحاول بناء شيء ذي مغزى في مدريد أو إرضاء مجموعة صغيرة من النجوم غير الراضين بقيادة فينيسيوس جونيور، قرر قطب البناء التخلي عن مشروع ألونسو بعد ستة أشهر فقط.

ومع ذلك، في حين أن سمعة ألونسو قد تم إصلاحها بشكل أساسي بسبب الفوضى التي يجد ريال مدريد نفسه فيها الآن، فإن سمعة بيريز قد أصبحت في حالة يرثى لها. في يأس، لجأ الآن إلى مورينيو لمحاولة إصلاح الأمور - تمامًا كما فعل في عام 2010.

من الواضح أن برشلونة سيكون حذراً إلى حد ما من مورينيو، الذي فاز بكأس الملك ولقب الدوري الإسباني خلال فترة توليه السابق لريال مدريد، لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى عودته على أنها أمر يستدعي القلق المفرط. قد لا يكونون جيدين تماماً كما كانوا قبل 16 عاماً، لكن فليك فاز ببطولتين متتاليتين بفريق شاب متحد، في حين أن شخصية مورينيو المثيرة للجدل تدخل الآن إلى غرفة ملابس منقسمة.

وبالتالي، يمكننا أن نتوقع أن يقوم فريق برشلونة المكون من إخوة من لا ماسيا بتحطيم مرتزقة مدريد في الموسم المقبل.