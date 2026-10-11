عودة ثنائي باريس سان جيرمان.. ديمبيلي يدعم إنريكي قبل مواجهة مانشستر سيتي!

سيكون إنريكي قادرًا على الاعتماد على أسلحته الهجومية والدفاعية الأساسية في مواجهة دوري أبطال أوروبا الضخمة أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء. فقد تلقّى تشكيل باريس سان جيرمان دفعة قوية نهاية هذا الأسبوع بعودة ديمبيلي ومينديش إلى "كامبوس بي إس جي" في بواسي.

وكان اللاعبان قد حصلا على فترة راحة ممتدة بعد فترة التوقف الدولي المرهقة، لضمان وصولهما إلى المراحل الحاسمة من شهر أكتوبر في كامل جاهزيتهما البدنية. ووجودهما في التدريبات يعني أن العملاق الباريسي سيسافر إلى شمال إنجلترا بتشكيلة تكاد تكون مكتملة القوة لمواجهة مرحلة الدوري.

وبحسب ما أوردته ليكيب، فإن توقيت عودتهما تمت إدارته بعناية من قبل الطاقم الطبي والجهاز الفني. وكان ديمبيلي أول من ظهر مجددًا في مركز التدريبات يوم السبت، بينما انضم الدولي البرتغالي مينديش إلى زملائه يوم الأحد. وقد جاءت فترة الراحة التكتيكية هذه بهدف التخفيف من الإجهاد الذي غالبًا ما يلاحق اللاعبين الكبار خلال الرزنامة الخريفية المزدحمة.



