Andrea Petagna MonzaGetty Images

عودة بيتاغنا: يسجل أهدافه كما فعل مع سبال، ويشكل سلاحاً إضافياً لمونزا في الدوري الإيطالي

يمر المهاجم السابق لميلان وأتالانتا ونابولي بفترة رائعة، ويطمح إلى قيادة فريق بريانزولي للعودة إلى الدوري الإيطالي.

أندريا بيتاغنا عاد: والآن أصبح انتعاشه واضحاً للجميع.

بعد موسم كابوسي، اتسم بأداء متدني على أرض الملعب ومشاكل خارج الملعب، يعيش المهاجم المولود عام 1995 لحظة ذهبية مع مونزا.

بفضل أهدافه، يقود فريق بريانزولي نحو الهدف الكبير: العودة فوراً إلى الدوري الإيطالي بعد عام من "العذاب" في دوري الدرجة الثانية.

مرض ابنه والانفصال عن رفيقته: قصة بيتاغنا

  • أداء متميز: الهدف الثالث على التوالي

    بيتاني يسجل مرة أخرى، أو بالأحرى لا يتوقف عن التسجيل.

    في المباراة الكبيرة ضد باليرمو، ساهم اللاعب المولود عام 1995 في كسر التعادل بعد 18 دقيقة، وهو الهدف الأول من بين الثلاثة التي سجلها فريق المدرب باولو بيانكو.

    الرقم ثلاثة هو رقم متكرر، لأنه المباراةالثالثة على التوالي التي يسجل فيها بيتاغنا، الذي كان قد سجل سابقاً في الفوز على تشيزينا (الهدف الذي جعل النتيجة 0-3 مؤقتاً) وفي الهزيمة أمام سبيزيا (التقدم المؤقت لفريق بريانزولو)، وهي المباراة التي تم إيقافها بعد 34 دقيقة فقط بسبب طرد أندريا كاربوني. 

  • «السنة الصفرية»، يسجل الآن كما كان يفعل مع سبال

    ثلاثة أهداف متتالية، أفضل رد لبدء مسيرته من جديد بعد موسم 2024/25 الذي انتهى دون تسجيل أي هدف، وهو ما لم يحدث له من قبل في مسيرته. وهو أداء لم يحققه بيتاغنا منذ فترة طويلة: وبالتحديد، منذ أكثر من ست سنوات.

    في الواقع، علينا العودة إلى النصف الثاني من فبراير وبداية مارس 2020 لنجد ثلاث مباريات سجل فيها المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا. في ذلك الوقت، كان يرتدي قميص سبال وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية ضد ليتشي ويوفنتوس وبارما.

    وكيف انتهى ذلك الموسم، يتذكره أيضًا العديد من مدربي الفانتالينو الذين راهنوا عليه: 12 هدفًا في الدوري الإيطالي.

  • أرقام بيتاغنا: سلاح إضافي في الدوري الإيطالي

    أرقام ليست بعيدة المنال بالنسبة لبيتاغنا، الذي سجل بالفعل 7 أهداف في 19 مباراة خلال موسم 2025/26.

    مع فارق لا يستهان به: في عهد سبال كان لاعباً أساسياً لا غنى عنه، أما اليوم فهو ينافس بقوة، ومكانه في مونزا ليس مضموناً. وهذا يتيح له تحقيق متوسط مذهل: 7 أهداف في 605 دقائق لعب فقط، أي هدف واحد تقريباً كل 86 دقيقة.

    وقد أدى وصول باتريك كوتروني في يناير إلى زيادة المنافسة في خط الهجوم، ولكنه في الوقت نفسه منح بيتاغنا شريكاً لتشكيل ثنائي هجومي من أعلى المستويات في دوري الدرجة الثانية. وقد تطورت العلاقة بين اللاعبين، اللذين خرجا كلاهما من أكاديمية ميلان للشباب، بسرعة ويمكن أن تكون السلاح الإضافي لمونزا في سعيها للصعود، الذي يمر حتماً عبر المواجهات المباشرة.

    انتهت المباراة مع باليرمو بفوز، وسيأتي الفوز التالي قريبًا. في الجولة المقبلة، يزور فريق بريانزولي ريجيانا (الجولة 31، الثلاثاء 17 مارس الساعة 20:00)، ثم يستضيف في ملعب U-Power Stadium فريق فينيسيا الذي يتصدر الترتيب حاليًا بفارق نقطة واحدة عن الفريق الذي يقوده بيانكو.

    الهجوم جاهز، مع بيتاغنا في أفضل حالاته ومستعد لقيادة مونزا بتسجيل الأهداف.

