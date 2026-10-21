وضع لوي-جان النقاط على الحروف فيما يتعلق بإمكانية عودة المهاجم السابق بنزيما خلال الصيف. وكانت التكهنات قد تصاعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لربط المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً بالعودة إلى نادي طفولته خلال فترة الانتقالات.

إلا أن المسؤول الفرنسي أوضح أن الصفقة لم تكن قريبة من الاكتمال في أي وقت رغم الاهتمام الجماهيري الكبير. ورأت إدارة النادي أن الحديث المحيط بالأمر مجرد ضجيج إعلامي وليس فرصة انتقال حقيقية.