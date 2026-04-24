عودة إلى تشيلسي أم تدريب البرتغال؟ الكشف عن خطوة مورينيو المقبلة

يبحث تشيلسي حاليًا عن خليفة دائم لليام روزينيور، الذي تم إقالته بعد فشله في استقرار أوضاع النادي خلال فترة توليه القصيرة.

ورغم أن المشجعين كثيرًا ما هتفوا باسم مورينيو خلال الفترات الصعبة، يبدو أن مجلس الإدارة يميل نحو مدربين تكتيكيين أصغر سنًا مثل أندوني إيراولا مدرب بورنموث أو ماركو سيلفا مدرب فولهام. على الرغم من الروابط التاريخية التي تربط مورينيو بالنادي، لا يزال الملاك الحاليون يركزون على رؤية طويلة الأمد مختلفة للفريق الأول.