عودة ألكسندر إيساك! آرني سلوت يكشف عن المباراة التي سيكون مهاجم ليفربول الذي كلف النادي 125 مليون جنيه إسترليني جاهزاً للمشاركة فيها بعد تعافيه من الإصابة
إيزاك يقترب من العودة إلى المنافسة
أكد موقع "Slot" أن إيزاك من المقرر أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجمع ليفربول بباريس سان جيرمان في 8 أبريل. وكان المهاجم الذي انضم للفريق مقابل 125 مليون جنيه إسترليني قد غاب عن الملاعب منذ أواخر ديسمبر بسبب إصابة في الساق، ولم يستأنف بعد التدريبات الكاملة مع الفريق.
سلوت يضع التوقعات في نصابها الصحيح فيما يتعلق باللياقة البدنية قبل المباراة
ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لن يكون جاهزًا بما يكفي لبدء المباراة في ملعب «بارك دي برانس»، فإن وجوده على مقاعد البدلاء يمثل دفعة تكتيكية مهمة. وقد غاب لاعب نيوكاسل السابق عن جزء كبير من المرحلة الوسطى من الموسم، لكن الجدول الزمني لشفائه يشير إلى أنه سيلعب دورًا محوريًا في المرحلة الأخيرة من الموسم.
وقال سلوت للصحفيين قبل السفر إلى برايتون: "سيكون جاهزاً. السؤال هو ماذا تعني بكلمة "جاهز". إذا كنت تريد اللاعب الذي لعب قبل عام بالضبط ضدنا في نهائي كأس كاراباو، وكان أفضل منا في ذلك اليوم، فسأقول لك إنني أشك في ذلك بعد غيابه لعدة أشهر. لكنني أتوقع أن أتمكن من إشراكه لبضع دقائق".
وأكد الهولندي أنه لا يمكن التعجيل بعملية التعافي، مشيرًا: "لا أستطيع أن أخبركم بالضبط بما أستنتجه من ذلك لأنه لم يتدرب مع الفريق ولو مرة واحدة. لا يمكنك بعد حصة تدريبية واحدة أن تلعب 45 دقيقة أو 90 دقيقة.
"إذا أردنا تنظيم مباراة، فسيكون ذلك في صيغة ثلاثة ضد ثلاثة لأننا لا نملك سوى فيديريكو [تشيسا] وكورتيس [جونز] وجو [جوميز] [باقي لاعبي الفريق الأول في فترة تعافي بعد مباراة غالطة سراي]. لدينا فريق تحت 21 عامًا، لكن أليكس ليس جاهزًا بعد للعب خلال فترة التوقف الدولية. لو كان جاهزًا، لكان مع منتخب السويد".
القوة النارية اللازمة للهجوم النهائي
يعتقد سلوت أن عودة إيساك قد تكون الحافز الذي يدفع الفريق نحو إنهاء الموسم بقوة، على الرغم من حاجة المهاجم إلى بعض الوقت لاستعادة حسه التهديفي. فقد سيطر ليفربول على العديد من المباريات هذا الموسم دون أن يترجم ذلك إلى نتائج ملموسة، ويحرص المدرب على إعادة دمج أحد أغلى المهاجمين في العالم.
وأضاف: "أنا متحمس بقدر ما هو الحال مع المشجعين لعودته، لأنه من الإنصاف القول إننا حصلنا على فرص أكثر من الفريق المنافس في 90% من مبارياتنا". "لو كان لدينا أحد أفضل المهاجمين في العالم يلعب معنا، لكان ذلك يعني عادةً أننا كنا سنحصل على نقاط أكثر".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وفي الوقت الذي يواصل فيه إيزاك تعافيه ويستعد للعودة إلى الملاعب، سيواجه ليفربول فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. ويحتل «الريدز» حالياً المركز الخامس في الترتيب برصيد 49 نقطة من 30 مباراة، بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، الذي خاض مباراة أكثر.
