تُواجه مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره العراقي في كأس العالم 2026 خطر التأجيل أو الانقطاع المستمر، وذلك بسبب تقلبات جوية عنيفة وعواصف رعدية متوقعة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.
عواصف وأعاصير.. مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم مهددة بالتأجيل!
خطر العواصف يهدد مباراة فرنسا والعراق
تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب العراقي يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. لكن هذه المباراة التي يستضيفها ملعب لينكون فاينانشال فيلد في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أصبحت مهددة بشكل جدي بالانقطاع أو التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية.
ووفقاً لما ذكرته شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، فإن التوقعات الجوية تبدو كارثية، حيث يُنتظر هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية متواصلة بدءاً من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يتزامن تماماً مع موعد انطلاق صافرة البداية.
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تحذيرات من طقس مدمر
دخلت بالفعل حالة من التأهب والإنذار الجوي حيز التنفيذ في منطقة فيلادلفيا طوال يوم الإثنين، تحسباً لهذه التقلبات العنيفة في حالة الطقس. وقد نشر موقع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية تقريراً مقلقاً نقل فيه تحذيرات رسمية تنص على أنه: "من المتوقع أن تصبح العديد من العواصف الرعدية شديدة، مع رياح مدمرة، وبرق مكثف، وخطر حدوث أعاصير معزولة".
وأضاف التقرير أن هذه الظروف الجوية القاسية ستؤثر على حركة المرور، وستؤدي حتماً إلى "تأجيل أو إلغاء الأنشطة الخارجية، ولا سيما مباراة كأس العالم للرجال 2026 مساء الإثنين في ملعب لينكون فاينانشال فيلد والبث المنظم في ليمون هيل".
بروتوكول صارم قد يطيل مدة اللقاء
في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تطبيق بروتوكول مناخي صارم للغاية لحماية اللاعبين والجماهير من خطر الصواعق الرعدية، وبموجب اللوائح الفيدرالية الأمريكية، يُفرض توقف إجباري للمباريات لمدة ثلاثين دقيقة كاملة بمجرد ضرب أي صاعقة برق ضمن مسافة نصف قطرها حوالي 13 كيلومتراً من موقع الحدث الرياضي.
وما يزيد من تعقيد الموقف، أن كل صاعقة إضافية تضرب في نفس النطاق تؤدي تلقائياً إلى تمديد فترة التوقف لنصف ساعة أخرى. ولنا في بطولة كأس العالم للأندية السابقة خير مثال، حيث استغرقت مباراة تشيلسي وبنفيكا 4 ساعات و38 دقيقة بسبب التوقفات المتكررة.
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ما الذي ينتظر مبابي ورفاقه؟
بعد تحقيقهم انتصاراً مهماً في مباراتهم الافتتاحية أمام السنغال، سيتعين على كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي التحلي بالكثير من الصبر والهدوء في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية أمام المنتخب العراقي، الذي خسر أمام النرويج في افتتاح المشوار.
الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه الانقطاعات المحتملة ستؤثر سلباً على وتيرة لعب الفريقين أو جاهزيتهما البدنية لحسم بطاقة العبور إلى دور الـ32 من البطولة.