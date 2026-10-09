جعل بولبينه "جناح من ورق": عواد أمان "جوهرة دوري جوّي" التي غفل عنها جيسوس .. 84 دقيقة بدأت وانتهت بالقلق!

كيف يفكر أنج بوستيكوجلو؟ ذلك هو السؤال الذي ظل يراود جماهير النصر، بعد إعلان تشكيل مباراة الدرعية، حيث قرر المدرب الأسترالي، الدفع بعواد أمان "أساسيًا"، وهو اللاعب الذي يشارك برفقة فريق تحت 21 عامًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

بماذا كان يفكر بوستيكوجلو، حينما فضّل لاعب دوري جوّي، ليشارك منذ بداية المباراة، مع تواجد أيمن يحيى وسعد الناصر على مقاعد البدلاء؟ في لقاء شهد فوز النصر على الدرعية، بثلاثية دون مقابل، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

هل نجح عواد أمان، في هذا الاختبار؟ يجيب موقع GOAL، على هذا السؤال، باستعراض أبرز لمحات اللاعب الشاب في مباراة الدرعية..