Florian Wirtz Liverpool 2026
Falko Blöding

"عندها سيفوز باريس سان جيرمان 10-0": ليفربول يقدم أداءً مروعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد أيام قليلة من المباراة الكبرى في دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي، عاد «الريدز» ليظهروا وجههم القبيح في الدوري، وتلقوا هزيمتهم العاشرة هذا الموسم.

تلقى نادي ليفربول هزيمته الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما شكّل انتكاسة أخرى في سعيه للحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وفي ضوء المواجهة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع حامل اللقب باريس سان جيرمان بعد بضعة أسابيع، يشعر أحد المدافعين السابقين للريدز بقلق بالغ.

  • أصدر ستيفن وارنوك، الظهير الأيسر السابق، حكمًا قاسيًا على أداء فريق ناديه السابق عقب الخسارة 1-2 أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت. وقال في برنامج "5 Live" على قناة بي بي سي: "إذا ذهبوا إلى باريس ولعبوا بهذه الطريقة، فسوف يفوز باريس سان جيرمان 10-0. كان ليفربول سيئًا للغاية اليوم. لم يكن برايتون قاسيًا وحاول أن يمرر الوقت. لكن باريس سان جيرمان قاسي. هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لليفربول".

    بالنسبة لليفربول، كانت الهزيمة أمام "السيغولز" هي الخسارة العاشرة في الدوري هذا الموسم. وهذه هي المرة السابعة فقط التي يخرج فيها حامل اللقب من الملعب خاسراً بهذه الكثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وينعكس هذا السجل المروع أيضًا على جدول الترتيب. يحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في الترتيب ويبتعد بنقطتين عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا. يحتل أستون فيلا هذا المركز ولديه مباراة مؤجلة. بالإضافة إلى ذلك، يضغط من الخلف كل من تشيلسي وإيفرتون وبرينتفورد، الذين هم على مسافة قريبة.

  Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League

    يواجه ليفربول الآن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

    تحمل المدرب آرني سلوت المسؤولية مرة أخرى عن الهزيمة. ورغم أنه أشار إلى إصابات النجمين البارزين أليسون ومحمد صلاح، اللذين لم يتمكنا من المشاركة، بالإضافة إلى إصابة هوغو إكيتيكي الذي اضطر إلى الخروج من الملعب في الدقائق الأولى، إلا أن أداء فريق ليفربول النجمي بقيادة لاعب المنتخب الألماني فلوريان فيرتز كان مخيباً للآمال.

    "أتفهم أن التوقعات عالية عندما تفوز بالدوري وتنفق 450 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد في الصيف"، قال سلوت. "كانت التوقعات عالية لدى الخبراء ووسائل الإعلام وأنا والمشجعين. لكن داخل النادي، ننظر إلى الوضع والتحدي الذي يتعين علينا التغلب عليه هذا الموسم. وهذا يجعلنا أكثر واقعية ويمكننا تقييم سبب سير الموسم على هذا النحو".

    وأضاف الهولندي: "ومع ذلك، هذا ليس جيدًا بما يكفي. مهما كانت الأعذار التي أقدمها، فإن الوضع الذي نحن فيه ليس جيدًا بما يكفي." وقال إن مهمته ليست البحث عن أعذار، "بل إيجاد حلول. وقد حاولت ذلك مرة أخرى اليوم."

    بعد فترة توقف المباريات الدولية، ينتظر فريق سلوتس برنامج صعب للغاية: أولاً، سيخوض الفريق مباراة خارج أرضه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، تليها بعد أربعة أيام المواجهة التي يخشاها وارنوك مع باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس.

  • الصفقات القياسية لنادي ليفربول

    اللاعبالمركزانتقل منالسنةقيمة الانتقال
    ألكسندر إيساكمهاجمنيوكاسل يونايتد2025145 مليون يورو
    فلوريان فيرتزلاعب وسطباير ليفركوزن2025125 مليون يورو
    هوغو إكيتيكيالهجوماينتراخت فرانكفورت202595 مليون يورو
    داروين نونيزمهاجمبنفيكا202285 مليون يورو
    فيرجيل فان ديكالدفاعنادي ساوثهامبتون201884,65 مليون يورو
    أليسون بيكرحارس المرمىAS روما201872,5 مليون يورو
    دومينيك سزوبوسلايلاعب وسطRB لايبزيغ202370 مليون يورو
    نابي كيتاخط الوسطRB لايبزيغ201860 مليون يورو
    لويس ديازالهجومنادي بورتو202249 مليون يورو
    ميلوس كيركيزالدفاعنادي بورنموث202546,9 مليون يورو
