تلقى نادي ليفربول هزيمته الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما شكّل انتكاسة أخرى في سعيه للحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وفي ضوء المواجهة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع حامل اللقب باريس سان جيرمان بعد بضعة أسابيع، يشعر أحد المدافعين السابقين للريدز بقلق بالغ.
ترجمه
"عندها سيفوز باريس سان جيرمان 10-0": ليفربول يقدم أداءً مروعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز
أصدر ستيفن وارنوك، الظهير الأيسر السابق، حكمًا قاسيًا على أداء فريق ناديه السابق عقب الخسارة 1-2 أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت. وقال في برنامج "5 Live" على قناة بي بي سي: "إذا ذهبوا إلى باريس ولعبوا بهذه الطريقة، فسوف يفوز باريس سان جيرمان 10-0. كان ليفربول سيئًا للغاية اليوم. لم يكن برايتون قاسيًا وحاول أن يمرر الوقت. لكن باريس سان جيرمان قاسي. هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لليفربول".
بالنسبة لليفربول، كانت الهزيمة أمام "السيغولز" هي الخسارة العاشرة في الدوري هذا الموسم. وهذه هي المرة السابعة فقط التي يخرج فيها حامل اللقب من الملعب خاسراً بهذه الكثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وينعكس هذا السجل المروع أيضًا على جدول الترتيب. يحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في الترتيب ويبتعد بنقطتين عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا. يحتل أستون فيلا هذا المركز ولديه مباراة مؤجلة. بالإضافة إلى ذلك، يضغط من الخلف كل من تشيلسي وإيفرتون وبرينتفورد، الذين هم على مسافة قريبة.
- Getty Images Sport
يواجه ليفربول الآن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان
تحمل المدرب آرني سلوت المسؤولية مرة أخرى عن الهزيمة. ورغم أنه أشار إلى إصابات النجمين البارزين أليسون ومحمد صلاح، اللذين لم يتمكنا من المشاركة، بالإضافة إلى إصابة هوغو إكيتيكي الذي اضطر إلى الخروج من الملعب في الدقائق الأولى، إلا أن أداء فريق ليفربول النجمي بقيادة لاعب المنتخب الألماني فلوريان فيرتز كان مخيباً للآمال.
"أتفهم أن التوقعات عالية عندما تفوز بالدوري وتنفق 450 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد في الصيف"، قال سلوت. "كانت التوقعات عالية لدى الخبراء ووسائل الإعلام وأنا والمشجعين. لكن داخل النادي، ننظر إلى الوضع والتحدي الذي يتعين علينا التغلب عليه هذا الموسم. وهذا يجعلنا أكثر واقعية ويمكننا تقييم سبب سير الموسم على هذا النحو".
وأضاف الهولندي: "ومع ذلك، هذا ليس جيدًا بما يكفي. مهما كانت الأعذار التي أقدمها، فإن الوضع الذي نحن فيه ليس جيدًا بما يكفي." وقال إن مهمته ليست البحث عن أعذار، "بل إيجاد حلول. وقد حاولت ذلك مرة أخرى اليوم."
بعد فترة توقف المباريات الدولية، ينتظر فريق سلوتس برنامج صعب للغاية: أولاً، سيخوض الفريق مباراة خارج أرضه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، تليها بعد أربعة أيام المواجهة التي يخشاها وارنوك مع باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس.
الصفقات القياسية لنادي ليفربول
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد 2025 145 مليون يورو فلوريان فيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن 2025 125 مليون يورو هوغو إكيتيكي الهجوم اينتراخت فرانكفورت 2025 95 مليون يورو داروين نونيز مهاجم بنفيكا 2022 85 مليون يورو فيرجيل فان ديك الدفاع نادي ساوثهامبتون 2018 84,65 مليون يورو أليسون بيكر حارس المرمى AS روما 2018 72,5 مليون يورو دومينيك سزوبوسلاي لاعب وسط RB لايبزيغ 2023 70 مليون يورو نابي كيتا خط الوسط RB لايبزيغ 2018 60 مليون يورو لويس دياز الهجوم نادي بورتو 2022 49 مليون يورو ميلوس كيركيز الدفاع نادي بورنموث 2025 46,9 مليون يورو