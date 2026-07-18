توني كروس يرشح إسبانيا لكأس العالم: يستطيعون تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في الأرجنتين بهذه الحالة!

وقال كروس في بودكاسته «كروس وكروس - كأس العالم تحت المجهر» قبل نهائي كأس العالم يوم الأحد: «إذا تمكنوا من تقديم هذا الأداء مجددًا في المباراة النهائية، فسيكونون المرشحون للفوز وسيفوزون بالمباراة».

وأضاف كروس: «عندما يتمكن منتخب مثل إسبانيا من لعب المباراة من البداية مع التقدم في النتيجة، فإنك لا ترغب في مواجهتهم».

ويرى فيليكس، شقيق كروس، أن الفارق الأكبر بين الفريقين المتأهلين للنهائي يكمن في نهج كل منهما. وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا: «فريق يظهر عاطفيًا للغاية، بالدموع في العيون وهم الأرجنتينيون. أما الإسبان فيتميزون بموضوعية تتسم بالكمال».